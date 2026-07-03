Ioan Varga, decizie în privința transferului lui Anderson Ceara

Transferul lui Anderson Ceara (27 de ani) la CFR Cluj a picat, asta după ce brazilianul de la Csikszereda a fost refuzat de FCSB din cauza unor probleme de sănătate.

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Ceara a avut programată vizita medicală miercuri şi, din cauza unor probleme, clubul din Gruia a luat decizia de a nu-l păstra pe sud-american

Anunțul a fost făcut chiar de patronul Ioan Varga,

“Ieri (n.r. joi, 2 iulie) nu eram clar, decis asupra a ceea ce voi face cu el. După ce a făcut RMN-ul, ne-am decis să ne vedem de treabă. Nu vreau să discut despre situația jucătorului, ca să nu-i stric imaginea.

Dar nu ne prezintă garanție și nu are rost să dai sute de mii pe ceva care se poate rupe oricând. Nu pot să risc. Deja le-am transmis celor de la Csikszereda ce decizie am luat. Am preferat să stau și să găsesc pe altcineva”, a spus Ioan Varga, pentru digisport.ro.