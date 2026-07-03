Home | Fotbal | Liga 1 | Ioan Varga, decizie în privința transferului lui Anderson Ceara

Ioan Varga, decizie în privința transferului lui Anderson Ceara

Radu Constantin Publicat: 3 iulie 2026, 15:02

Comentarii
Ioan Varga, decizie în privința transferului lui Anderson Ceara

Neluţu Varga / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Transferul lui Anderson Ceara (27 de ani) la CFR Cluj a picat, asta după ce brazilianul de la Csikszereda a fost refuzat de FCSB din cauza unor probleme de sănătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ceara a avut programată vizita medicală miercuri şi, din cauza unor probleme, clubul din Gruia a luat decizia de a nu-l păstra pe sud-american

Anunțul a fost făcut chiar de patronul Ioan Varga,

“Ieri (n.r. joi, 2 iulie) nu eram clar, decis asupra a ceea ce voi face cu el. După ce a făcut RMN-ul, ne-am decis să ne vedem de treabă. Nu vreau să discut despre situația jucătorului, ca să nu-i stric imaginea.

Dar nu ne prezintă garanție și nu are rost să dai sute de mii pe ceva care se poate rupe oricând. Nu pot să risc. Deja le-am transmis celor de la Csikszereda ce decizie am luat. Am preferat să stau și să găsesc pe altcineva”, a spus Ioan Varga, pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca Lionel Messi în Argentina - Capul Verde?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Observator
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Marea Veneție, nu micul Paris! Cum a ajuns Bucureştiul să fie inundat de propria canalizare, administrată de Apa Nova, deși francezii şi-au asumat investiţii de 370 milioane euro!
Fanatik.ro
Marea Veneție, nu micul Paris! Cum a ajuns Bucureştiul să fie inundat de propria canalizare, administrată de Apa Nova, deși francezii şi-au asumat investiţii de 370 milioane euro!
14:27

LIVE VIDEOAntrenamentele Marelui Premiu al Marii Britanii sunt ACUM, LIVE în AntenaPLAY
14:23

Sorana Cîrstea s-a amuzat după ce a aflat adversara din turul 3 de la Wimbledon: “Rar mi s-a întâmplat aşa ceva”
13:59

Transfer făcut de Rapid! A fost urmărit cu Dinamo Kiev, iar Daniel Pancu s-a convins
13:41

Scenariile prin care România se califică în turul II preliminar pentru Cupa Mondială. Meciul cu Muntenegru e în AntenaPLAY
13:34

Selecţionerul din Capul Verde, gata pentru duelul istoric cu Argentina de la Cupa Mondială: “Meciul vieţii”
13:28

S-a aflat ce jucător transferă CFR Cluj din Uruguay
Vezi toate știrile
1 VIDEOE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova 2 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 3 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 4 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 5 Tragedie în fotbal. Fotbalistul a fost ucis: “Se căsătorise în urmă cu doar cinci luni” 6 Dinamo transferă atacant. Andrei Nicolescu: “Ne-am înţeles!”
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8