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Ioan Varga transferă la CFR Cluj un jucător de la Cupa Mondială

Radu Constantin Publicat: 28 iunie 2026, 20:41

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Ioan Varga transferă la CFR Cluj un jucător de la Cupa Mondială

Neluţu Varga, la un meci / Hepta

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CFR Cluj pregăteşte o campanie de achiziţii importantă. Sunt aşteptate nu mai puţin de patru transferuri.

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Patronul Ioan Varga anunţă că pe lista de achiziţii a ardelenilor se află şi un fundaş experimentat, care a jucat la Mondialul din America. Despre cine este vorba? Fără să-i spună numele, Varga a precizat că a jucat contra Argentinei, “în această dimineaţă”. Meciul vizat este cel jucat de Argentina contra Iordan, în care s-a impus cu 3-1.

“Săptămâna aceasta care urmează vor sosi direct în cantonament. Am înțeles că este vorba despre un uruguayan, număr 6 sau număr 8. Nu știu exact. Un fundaș central, un atacant și portarul, care deja a fost prezentat oficial. Mai este vorba și despre un alt fundaș central, care a fost prezent la Mondial acum. A jucat chiar de dimineață, contra Argentinei”, a spus Ioan Varga, pentru digisport.ro.

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