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Continuă revoluţia la CFR Cluj. Ioan Varga a anunţat 3 transferuri, dar şi 2 plecări: “Nu fac faţă”

Mihai Alecu Publicat: 22 iunie 2026, 18:48

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Continuă revoluţia la CFR Cluj. Ioan Varga a anunţat 3 transferuri, dar şi 2 plecări: Nu fac faţă

Ioan Varga pregăteşte noi transferuri la CFR Cluj. Foto: Captură @ Youtube

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Patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, a vorbit despre planurile de mercato pe care le are la gruparea vişinie, iar veştile sunt foarte bune pentru suporterii echipei.

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Chiar dacă a anunţat că vrea să nu mai bage bani din sezonul viitor, Ioan Varga continuă investiţiile în acest an, iar după plecările lui Mihai Popa şi Sheriff Sinyan, la CFR Cluj urmează să vină 3 jucători în zilele viitoare.

Ioan Varga anunţă 3 transferuri noi pentru CFR Cluj

Omul de afaceri spune că Iuliu Mureşan şi Ricardo Cadu au deja pregătiţi 3 fotbalişti noi pentru echipă, care vor veni să acopere posturile deficitare, care sunt descoperite după ce împrumutul lui Mihai Popa de la Torino a expirat, iar contractul lui Sheriff Sinyan a ajuns la final.

„Săptămâna aceasta semnează, din câte am înțeles de la Iuliu și Cadu. Vor aduce un portar, un mijlocaș și un fundaș central. Mijlocașul va fi din Uruguay, iar ceilalți doi din Portugalia. Mihai Popa a plecat, acum ne orientăm către ceva mai bun. A plecat și Sinyan, iar noi vrem să aducem mai multă calitate din prima ligă portugheză”, a spus Ioan Varga.

Continuă plecările de la CFR Cluj

De asemenea, omul numărul 1 de la CFR Cluj a dezvăluit că mai există posibilitatea ca doi jucători să plece de la echipa sa în zilele viitoare, iar aceştia se vor adăuga celor sus numiţi, dar şi lui Alibek Aliev, atacant care a ajuns chiar la rivala din oraş, U Cluj.

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„S-ar putea să mai renunțăm la doi jucători, dar nu vă pot da numele. Vreau să negociem cu ei și să plece, mi se pare că nu mai fac față cerințelor noastre”, a mai spus Ioan Varga la Prima Sport.

De asemenea, şi Matei Ilie a plecat din Gruia, fiind cedat turcilor de la Kasimpaşa în schimbul a 500.000 de euro.

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