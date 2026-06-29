Home | Fotbal | Liga 1 | S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR

S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 15:51

Comentarii
S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR

Neluţu Varga, la un meci / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

UPDATE: S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR. Acesta este Yazan Al-Arab (30 de ani), anunță Trumedia. Fundașul legitimat la FC Seoul se mai află sub contract până în ianuarie 2027.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

……………………………

(Știrea inițială)

CFR Cluj pregăteşte o campanie de achiziţii importantă. Sunt aşteptate nu mai puţin de patru transferuri.

Patronul Ioan Varga anunţă că pe lista de achiziţii a ardelenilor se află şi un fundaş experimentat, care a jucat la Mondialul din America. Despre cine este vorba? Fără să-i spună numele, Varga a precizat că a jucat contra Argentinei, “în această dimineaţă”. Meciul vizat este cel jucat de Argentina contra Iordan, în care s-a impus cu 3-1.

Reclamă
Reclamă

“Săptămâna aceasta care urmează vor sosi direct în cantonament. Am înțeles că este vorba despre un uruguayan, număr 6 sau număr 8. Nu știu exact. Un fundaș central, un atacant și portarul, care deja a fost prezentat oficial. Mai este vorba și despre un alt fundaș central, care a fost prezent la Mondial acum. A jucat chiar de dimineață, contra Argentinei”, a spus Ioan Varga, pentru digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Observator
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia
Fanatik.ro
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia
17:49

Unul dintre golgheterii Ligii 1 ar putea pleca pentru 500.000 de euro
17:36

Două surprize mari în prima zi la Wimbledon! Favoriții, eliminați din primul tur
17:06

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie
16:57

Olanda – Maroc (LIVE VIDEO, 04:00, Antena 1 și AntenaPLAY). “Portocala mecanică”, duel tare cu Hakimi & CO
16:56

Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial
16:41

Real Madrid, sprijin uriaș pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare! Câți bani au virat spaniolii
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul 3 Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei 4 Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro” 5 Fără Denis Drăguș! Acesta e atacantul pe care Gigi Becali dorește să-l aducă la FCSB. A marcat de 13 ori sezonul trecut 6 Universitatea Craiova a mai dat o lovitură! Internaționalul din Capul Verde semnează cu echipa lui Filipe Coelho
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB