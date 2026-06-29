UPDATE: S-a aflat cine este jucătorul de la Cupa Mondială cu care Ioan Varga negociază transferul la CFR. Acesta este Yazan Al-Arab (30 de ani), anunță Trumedia. Fundașul legitimat la FC Seoul se mai află sub contract până în ianuarie 2027.
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(Știrea inițială)
CFR Cluj pregăteşte o campanie de achiziţii importantă. Sunt aşteptate nu mai puţin de patru transferuri.
Patronul Ioan Varga anunţă că pe lista de achiziţii a ardelenilor se află şi un fundaş experimentat, care a jucat la Mondialul din America. Despre cine este vorba? Fără să-i spună numele, Varga a precizat că a jucat contra Argentinei, “în această dimineaţă”. Meciul vizat este cel jucat de Argentina contra Iordan, în care s-a impus cu 3-1.
“Săptămâna aceasta care urmează vor sosi direct în cantonament. Am înțeles că este vorba despre un uruguayan, număr 6 sau număr 8. Nu știu exact. Un fundaș central, un atacant și portarul, care deja a fost prezentat oficial. Mai este vorba și despre un alt fundaș central, care a fost prezent la Mondial acum. A jucat chiar de dimineață, contra Argentinei”, a spus Ioan Varga, pentru digisport.ro.
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