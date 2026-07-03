Jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica în cantonamentul FCSB-ului: „Numărul 1 de departe!”

FCSB se află în cantonament în Olanda, iar jucătorii lui Marius Baciu trag din greu pentru a fi în cea mai bună formă înainte de startul noului sezon.

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Gruparea roș-albastră va evolua și în preliminariile UEFA Conference League. Mihai Stoica a explicat ce jucător l-a impresionat în cantonament.

Mihai Stoica, impresionat de jucătorul FCSB-ului în cantonament

Octavian Popescu a rămas dator în ultimele două sezoane la FCSB, însă Mihai Stoica simte că în noua stagiune, fotbalistul poate demonstra că mai are un cuvânt de spus la gruparea roș-albastră.

Oficialul celor de la FCSB a spus că jucătorul este de departe cel mai în formă în cantonamentul din Olanda.

„Miculescu şi Ngezana sunt cu noi, copiii sunt mult peste aşteptări, iar, până acum, fotbalistul care cred că vrea, anul ăsta, să demonstreze cu adevărat cine este, de departe, numărul 1 în pregătiri este Octavian Popescu. De departe!