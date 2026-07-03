Jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica în cantonamentul FCSB-ului: „Numărul 1 de departe!”

FCSB se află în cantonament în Olanda, iar jucătorii lui Marius Baciu trag din greu pentru a fi în cea mai bună formă înainte de startul noului sezon.
Gruparea roș-albastră va evolua și în preliminariile UEFA Conference League. Mihai Stoica a explicat ce jucător l-a impresionat în cantonament.
Mihai Stoica, impresionat de jucătorul FCSB-ului în cantonament
Octavian Popescu a rămas dator în ultimele două sezoane la FCSB, însă Mihai Stoica simte că în noua stagiune, fotbalistul poate demonstra că mai are un cuvânt de spus la gruparea roș-albastră.
Oficialul celor de la FCSB a spus că jucătorul este de departe cel mai în formă în cantonamentul din Olanda.
„Miculescu şi Ngezana sunt cu noi, copiii sunt mult peste aşteptări, iar, până acum, fotbalistul care cred că vrea, anul ăsta, să demonstreze cu adevărat cine este, de departe, numărul 1 în pregătiri este Octavian Popescu. De departe!
Am mare încredere, avem şi nişte înţelegeri, am căzut de comun acord să umblăm împreună la Bucureşti (n.r. – zâmbeşte). La ce calităţi are… a pierdut nişte ani, a avut probleme cu accidentările, dar acum va fi mult mai bun decât la început, când toată lumea îl vedea un rising star al fotbalului românesc”.
„Va fi jucătorul care se poate transforma în locomotiva echipei”
„(n.r. – Ce s-a schimbat la Octavian Popescu?) Cred că a avut multe discuţii cu membrii staffului, cu colegii şi a realizat că viaţa trebuie luată în serios, fotbalul trebuie luat în serios. Fotbalul nu se joacă doar cu talentul, dar aşa este. Calităţile le ştiam, le etala la meciuri, dar acum implicarea lui e alta şi cred că va fi jucătorul care se poate transforma în locomotiva echipei.
Va fi bine, cred că a realizat. Are 23 de ani, e foarte tânăr şi se uită pe la Cupa Mondială unde vede jucători la fel de talentaţi în echipe mari, pe salarii imense, iar noi în Olanda ne antrenăm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
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