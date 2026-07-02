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Marian Aioani poate pleca de la Rapid! Oferta pe care giuleştenii o au “pe masă” pentru portarul lor titular

Bogdan Stănescu Publicat: 2 iulie 2026, 12:07

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Marian Aioani poate pleca de la Rapid! Oferta pe care giuleştenii o au pe masă pentru portarul lor titular

Marian Aioani, într-un meci pentru Rapid / Profimedia Images

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Portarul titular al Rapidului, Marian Aioani (26 de ani), poate pleca de la giuleşteni! Cotat la 1.5 milioane de euro de către transfermarkt.com, Aioani este dorit de formaţia israeliană Maccabi Netanya.

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Aioani are contract cu Rapid până în vara lui 2027, aşa că giuleştenii ar putea alege să îl vândă, pentru a nu risca să îl piardă gratis peste un an. 400.000 de euro i-a plătit Rapid Farului, la începutul lui 2024, pentru a-l transfera pe portarul care atunci avea aceeaşi cotă ca şi acum, 1.5 milioane de euro.

Marian Aioani poate pleca de la Rapid! Are ofertă de la Maccabi Netanya

Potrivit gsp.ro, o decizie în privinţa ofertei celor de la Maccabi Netanya va fi luată de Rapid în cel mai scurt timp. Marian Aioani îşi doreşte să plece de la Rapid.

Sursa citată notează că Aioani a avut, recent, o discuţie cu agentul său, pe care l-a informat că vrea să părăsească formaţia din Giuleşti. Aioani i-a cerut impresarului să îi găsească echipă.

Marian Aioani a apărat poarta Rapidului în 32 de meciuri în sezonul trecut. El a apărat două meciuri şi în Cupa României. Aioani a apărat în două meciuri pentru naţionala României.

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În meciul Georgia – România 1-1, Marian Aioani a comis o gafă uluitoare, la golul cu care Kvilitaia a deschis scorul. Louis Munteanu a egalat în acel meci, aducându-i o remiză României la debutul lui Gică Hagi. Tricolorii aveau să câştige următorul meci, 2-1, cu Ţara Galilor.

 

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