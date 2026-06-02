Marian Aioani, gafă uriaşă în Georgia – România. Le-a făcut “cadou” golul adversarilor

Marian Aioani a comis o gafă uriaşă în amicalul dintre Georgia şi România. Partida de debut a lui Gică Hagi, în noul mandat la naţională, e în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Marian Aioani a fost titularizat de “Rege” pentru duelul de la Tbilisi. Ionuţ Radu, cel care a fost titular de bază la naţională, în ultimele partide, s-a accidentat şi nu a putut face parte din lot.
Marian Aioani, gafă uriaşă în Georgia – România
Imediat după pauză, Irakli Azarovi a centrat în careul României. Marian Aioani a ieşit şi a prins balonul, pe care l-a scăpat ulterior din braţe. Giorgi Kvilitaia, atacantul celor de la Metz, a fost pe fază şi a împins mingea în poartă, reuşind astfel să deschidă scorul.
În prima repriză a partidei de la Tbilisi, Georgia a fost echipa mai periculoasă. În minutul, Zivzivadze l-a depăşit pe Radu Drăguşin, însă a fost blocat în ultimul moment de Marian Aioani. Pe final de repriză, georgienii au fost aproape să marcheze şi prin Kvilitaia. Acesta a scăpat spre poarta “tricolorilor”, însă Drăguşin a intervenit excelent.
România a avut cea mai mare ocazie în minutul 19. Ianis Hagi a încercat să profite de ieşirea greşită a portarului Mamardashvili, însă şutul internaţionalului român a fost respins in extremis, din faţa porţii.
Echipele de start la Georgia – România:
- Georgia: Mamardashvili – Kashia, Goglichidze, Lochoshvili, Azarov – Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili – Kvilitaia, Zivzivadze. Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvili, Gadrani, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Kharebashvili, Egoyan. Selecționer: Willy Sagnol
- România: Aioani – Coubiş, Drăguşin, Ghiţă, Borza – Screciu, R. Marin – Moruţan, Hagi (cpt), Mihăilă – Coman. Rezerve: Târnovanu, Hindrich – Strata, Cicâldău, L. Munteanu, Baiaram, A. Dobre, Eissat, T. Băluță, D. Matei, M. Ilie, Sorescu. Selecționer: Gheorghe Hagi
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