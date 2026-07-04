Mihai Stoica a anunțat al doilea transfer al FCSB-ului: „Avem practic un gentlemen’s agreement”

Campania de transferuri promisă de Gigi Becali se lasă așteptată, iar Mihai Stoica a vorbit iarăși despre negocierile pe care le poartă cu mai mulți jucători vizați.
Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a confirmat că luni ar urma să fie rezolvat cel de-al doilea transfer al verii, după ce a ajuns la un acord cu jucătorul.
Mihai Stoica a anunțat al doilea transfer la FCSB
Gigi Becali a anunțat o campania spectaculoasă de transferuri la FCSB, dar până acum, Marius Baciu nu a primit întăririle promise. Mihai Stoica a vorbit despre această situație și a confirmat că al doilea transfer este ca și rezolvat.
„Nu am închis ieri cu jucătorul despre care spuneam, dar avem practic un gentlemen’s agreement. Mai trebuie puse la punct câteva detalii minore, iar vestea bună, cel puţin pentru mine, este că am reluat, cu şanse mai mari de data asta, discuţiile pentru jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult în acest intersezon.
Cred că luni vom fi în stare să anunţăm un nou transfer, deci suntem foarte, foarte aproape de jucător. Nu e un număr 9. Este un atacant lateral, care poate să joace şi support striker, al doilea atacant.
Primul, mijlocaşul, este un jucător cunoscut. Atacantul nu era cunoscut în România”.
„Atâta timp cât suntem aproape înţeleşi, nu ştiu ce s-ar mai putea întâmpla”
„Am şi făcut o ofertă clubului respectiv, aşteptăm contraoferta. Cred eu că luni se va rezolva, dacă oamenii se ţin de cuvânt.
Am văzut că a apărut în presă şi este adevărat că noi am avut o corespondenţă cu La Louvière şi am intenţionat să-l transferăm pe Samil Altaihni, jucător belgiano-marocan, dar la un moment dat negocierile s-au blocat şi ne-am retras. Pentru că s-a ivit o altă pistă şi credem noi că e drumul mai bun spre pista asta. Rămâne de văzut dacă se va materializa, dar cred eu că, atâta timp cât suntem aproape înţeleşi, nu ştiu ce s-ar mai putea întâmpla.
Ideal e să ai mai multe sisteme pregătite, dar pentru asta îţi trebuie jucători care să poată înţelege şi evolua în sisteme diferite. Deocamdată am rămas cu sistemul care, în ultima vreme, mai puţin ultimul sezon, a corespuns”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
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