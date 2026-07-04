Mihai Stoica a anunțat al doilea transfer al FCSB-ului: „Avem practic un gentlemen’s agreement”

Campania de transferuri promisă de Gigi Becali se lasă așteptată, iar Mihai Stoica a vorbit iarăși despre negocierile pe care le poartă cu mai mulți jucători vizați.

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Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a confirmat că luni ar urma să fie rezolvat cel de-al doilea transfer al verii, după ce a ajuns la un acord cu jucătorul.

Mihai Stoica a anunțat al doilea transfer la FCSB

Gigi Becali a anunțat o campania spectaculoasă de transferuri la FCSB, dar până acum, Marius Baciu nu a primit întăririle promise. Mihai Stoica a vorbit despre această situație și a confirmat că al doilea transfer este ca și rezolvat.

„Nu am închis ieri cu jucătorul despre care spuneam, dar avem practic un gentlemen’s agreement. Mai trebuie puse la punct câteva detalii minore, iar vestea bună, cel puţin pentru mine, este că am reluat, cu şanse mai mari de data asta, discuţiile pentru jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult în acest intersezon.

Cred că luni vom fi în stare să anunţăm un nou transfer, deci suntem foarte, foarte aproape de jucător. Nu e un număr 9. Este un atacant lateral, care poate să joace şi support striker, al doilea atacant.