Mihai Stoica a auzit ce planuri are Gigi Becali cu noul star de la FCSB şi a reacţionat: "Niciodată! Nu se pune problema!" - Antena Sport

Mihai Stoica a auzit ce planuri are Gigi Becali cu noul star de la FCSB şi a reacţionat

Mihai Stoica a auzit ce planuri are Gigi Becali cu noul star de la FCSB şi a reacţionat imediat. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei României l-a contrazis pe patron.

Gigi Becali este fascinat de Marius Ştefănescu, cel care a marcat superb în Supercupa României. Latifundiarul din Pipera i-a stabilit deja preţul mijlocaşului ofensiv transferat cu 1.3 milioane de euro. Becali este convins că îl va vinde după numai un sezon cu cel puţin 10 milioane de euro.

MM nu are încredere în acest scenariu şi a explicat motivul pentru care transferul lui Ştefănescu nu poate fi mai scump decât cel al lui Florinel Coman.

„Marius Ștefănescu are o calitate formidabilă. El face lucrurile pe care trebuie să le facă. Nu caută soluții fantastice. El tot timpul paseză unde vede. Chestia asta am remarcat-o de când era la Sepsi. Nu vreau să fac pe deșteptul, dar de când a apărut și l-am văzut prima dată jucând fundaș stânga, mereu mi-am dorit ca jucătorul ăsta să vină. Mereu am avut discuții, dar tot timpul a fost după ce semnase.

Eu chiar am insistat la Gigi să plătească o sumă foarte mare. E o sumă foarte mare pentru un jucător de 26 de ani. Nu sunt foarte mari perspective să-l vinzi cu sume mari, cum încearcă Gigi să vândă și i-a vândut pe Stanciu sau Man. Niciodată nu o să iei în jur de 10 milioane. În momentul în care dai 1,3 milioane, te gândești că îl vinzi cu 5 milioane cel puțin. Nu cred că se pune problema, dar e un jucător care ne ajută și cred că ne va ajuta foarte mult„, a declarat Mihai Stoica la primasport.ro.