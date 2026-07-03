Mirel Rădoi vrea să transfere un jucător important al FCSB-ului! Fotbalistul şi-a dat acordul pentru mutare

Mirel Rădoi (45 de ani) vrea să rezolve o problemă stringentă a echipei sale, Gaziantep, printr-un transfer de la FCSB.
Presa turcă a anunţat că Rădoi îl vrea pe Ştefan Târnovanu (26 de ani). Târnovanu, care îi ceruse anterior lui Gigi Becali (68 de ani) să fie lăsat să plece de la FCSB, şi-a dat acordul pentru mutare.
Mirel Rădoi vrea să îl aducă pe Ştefan Târnovanu la Gaziantep
“Gaziantep FK a găsit, în sfârșit, portarul pe care îl căuta. După plecarea a șase jucători din lot în ultimele două zile, conducerea a trecut la treabă pentru a se asigura că echipa este pregătită de cantonament. Confruntându-se cu probleme pe postul de portar în sezonul trecut, Gaziantep FK își propune să rezolve această chestiune cu prioritate.
Antrenorul principal al echipei Gaziantep FK a luat măsuri ferme în privința problemei portarilor. Dorind să aducă în lot un fost jucător de-al său, tehnicianul experimentat a înaintat conducerii un raport în care recomandă transferul lui Ștefan Târnovanu, în vârstă de 26 de ani. Se așteaptă ca oficialii clubului să analizeze raportul lui Rădoi și să ia o decizie finală privind postul de portar cât mai curând posibil.
S-a relatat că Mirel Rădoi a purtat discuții cu Ștefan Târnovanu, prezentându-i planurile sale pentru echipă și exprimându-și dorința de a-l avea în lot; totodată, se vehiculează că și portarul de 26 de ani este dornic să îmbrace tricoul celor de la Gaziantep FK. Ștefan Târnovanu a bifat 42 de apariții pentru echipa sa în sezonul 2025-2026. În aceste 42 de meciuri, el a jucat în total 3.695 de minute și a păstrat poarta intactă în 11 rânduri”, a scris site-ul turc referansgazetesi.com.tr.
Matei Popa ar putea să nu mai fie titular în sezonul următor! Gigi Becali a transmis că principala variantă de jucător under o reprezintă Ricardo Pădurariu
Ştefan Târnovanu este cotat la 3 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028.
Târnovanu a trecut prin momente dificile după ce Gigi Becali a decis să îl scoată din poartă, iar FCSB să joace pe acel post cu un fotbalist under, Matei Popa (19 ani). Târnovanu a început să “dispară” dintre buturile FCSB-ului după ce a făcut o partidă excelentă în ultimul meci al roş-albaştrilor din grupa Europa League, 1-1 cu Fenerbahce.
Becali spunea, recent, că FCSB are mai multe variante pentru jucătorul U21 în următorul sezon. Astfel, Matei Popa ar putea să nu mai aibă asigurat locul de titular. Fundaşul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) ar fi principala variantă de jucător under pentru FCSB în următorul sezon. Toma, Stoian și David Popa ar mai fi variantele de jucător under pentru FCSB, în afară de portarul Matei Popa.
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