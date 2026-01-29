FCSB - Fenerbahce LIVE TEXT (22:00). Şanse infime la calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League - Antena Sport

FCSB o va întâlni pe Fenerbahce în ultimul meci din grupa de Europa League. Partida de pe Arena Naţională se va disputa joi, de la ora 22:00, iar roş-albaştrii speră la o calificare miraculoasă în play-off-ul pentru optimile competiţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de duelul cu turcii de Domenico Tedesco, FCSB e pe locul 29 în grupă şi are nevoie de o victorie cât mai clară pentru a avea şanse reale la o calificare. De partea cealaltă, Fener e pe 19 şi are locul de play-off asigurat.

FCSB – Fenerbahce (22:00). Duel pentru play-off-ul Europa League

Pentru meciul din această seară, FCSB nu se va putea baza pe accidentatul Florin Tănase şi pe suspendatul Daniel Bîrligea. De partea cealaltă, situaţia e şi mai grea, Edson Alvarez, Archie Brown, Levent Mercan, Ismail Yuksek şi Milan Skriniar fiind pe lista absenţilor.

“Meciul cu Fenerbahce e important, pentru că vor suporterii să câștigăm. Și putem câștiga și bani. Dar asta nu înseamnă că nu o să facem niște mașinațiuni, astfel încât să avem echipa în mare formă pentru meciul cu Csikszereda”, a spus Gigi Becali.

FCSB – Fenerbahce | Echipele probabile

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Duarte, Pantea – Lixandru, Cisotti – Thiam, Olaru, Politic – Miculescu

Târnovanu – Graovac, Dawa, Duarte, Pantea – Lixandru, Cisotti – Thiam, Olaru, Politic – Miculescu Fenerbahce (4-2-3-1): Cetin – Semendo, Demir, Oosterwolde, Muldur – Fred, Yuksek – Nene, Asensio, Akturcoglu – El Nesyri

Scenariul prin care FCSB mai poate ajunge în play-off-ul pentru optimile Europa League

Pentru asta, FCSB trebuie să bată Fenerbahce, dar asta nu va fi de ajuns. Roş-albaştrii au nevoie şi de un mic miracol, ţinând cont că are un golaveraj inferior tuturor echipelor cu care se va lupta în ultima etapă.