Niciun cuvânt despre Gigi Becali! Mesajul lui Vlad Chiricheş pentru roş-albaştri, la despărţirea de FCSB

Vlad Chiricheş (36 de ani) a postat un mesaj de rămas-bun pentru roş-albaştri, în ziua în care s-a despărţit oficial de FCSB.
Criticat în nenumărate rânduri de patronul echipei, Gigi Becali (68 de ani), Chiricheş nu a spus nimic despre acesta în mesajul în care şi-a luat adio de la FCSB. Mihai Pintilii, care e apropiat de Chiricheş, dezvăluia în luna mai că fostul internaţional român ar urma să se retragă din activitate după încheierea contractului cu FCSB.
Mesajul lui Vlad Chiricheş la despărţirea de FCSB
“Nu e ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când se încheie un capitol atât de important.
FCSB a însemnat foarte mult pentru mine. Aici am crescut, am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele și am avut privilegiul să revin, după atâția ani, acasă.
Le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor, oamenilor din staff și tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Fiecare dintre voi a avut un rol în drumul meu.
Suporterilor le sunt recunoscător pentru încredere, pentru încurajări și pentru faptul că au fost alături de echipă indiferent de momente. Respectul vostru a însemnat întotdeauna enorm pentru mine.
Plec cu sufletul împăcat și cu multe amintiri pe care le voi păstra toată viața. Fotbalul merge înainte, iar eu voi privi mereu cu recunoștință spre tot ceea ce am trăit în tricoul roș-albastru.
Vă mulțumesc din inimă! ❤️💙”, a scris Vlad Chiricheş, pe Instagram.
Cariera lui Vlad Chiricheş
Vlad Chiricheş a început fotbalul la Ardealul Cluj, după care a trecut pe la Benfica, în 2007-2008. El a revenit în România şi a jucat prima dată la Internaţional Curtea de Argeş, după care a fost cedat la Pandurii. De acolo s-a a ajuns la FCSB, în 2012, în schimbul a 1,3 milioane de euro, iar bucureştenii îl cedau cu o sumă record, 9,5 milioane de euro, la Tottenham, în 2013.
Românul a bifat şi mai multe aventuri în Italia, la Napoli, Sassuolo şi Cremonese, iar din 2023 a revenit în Liga 1, la FCSB, fiind parte din echipa care a luat două titluri consecutive. Acesta a bifat şi 78 de selecţii pentru echipa naţională a României.
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