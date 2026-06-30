Niciun cuvânt despre Gigi Becali! Mesajul lui Vlad Chiricheş pentru roş-albaştri, la despărţirea de FCSB

Vlad Chiricheş (36 de ani) a postat un mesaj de rămas-bun pentru roş-albaştri, în ziua în care s-a despărţit oficial de FCSB.

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Criticat în nenumărate rânduri de patronul echipei, Gigi Becali (68 de ani), Chiricheş nu a spus nimic despre acesta în mesajul în care şi-a luat adio de la FCSB. Mihai Pintilii, care e apropiat de Chiricheş, dezvăluia în luna mai că fostul internaţional român ar urma să se retragă din activitate după încheierea contractului cu FCSB.

Mesajul lui Vlad Chiricheş la despărţirea de FCSB

“Nu e ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când se încheie un capitol atât de important.

FCSB a însemnat foarte mult pentru mine. Aici am crescut, am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele și am avut privilegiul să revin, după atâția ani, acasă.

Le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor, oamenilor din staff și tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Fiecare dintre voi a avut un rol în drumul meu.