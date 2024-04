Nicolae Cristescu l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi: "E vina lui, trebuie un şoc urgent! L-am văzut nervos, transfigurat! " - Antena Sport

Reclamă

L-am văzut nervos, transfigurat. Clauza lui e de 210.000 euro, nu 200.000 și nu va renunța. Din bun simț, ar trebui să o facă. Să spună că a avut absolut tot la dispozție, un lot foarte bun, condiții de top. Cred că e exclus, deși e vina antrenorului”, a spus Nicolae Cristescu la gsp.ro.

Nicolae Cristescu i-a cerut demisia lui Bergodi de lângă Şucu şi Angelescu

Nu este pentru prima dată când Nicolae Cristescu i-a cerut demisia lui Cristiano Bergodi. Acesta l-a atacat dur pe antrenor şi după înfrângerea cu Universitatea Craiova.

„N-am mai văzut așa ceva decât la Rapid. Noi suntem Rapidul din Giulești, iubește-l și ai să înnebunești. Este incredibil! Am dominat copios în prima repriză, Craiova a avut doar o jumătate de ocazie. Ai 1-0, joci în superioritate numerică, iar în a doua repriză…

N-am nicio explicație logică. Am stat chiar lângă Dan Șucu și Victor Angelescu. Nimeni nu înțelege nimic. Normal că suntem șocați. Ai 1-0 și nu poți să ții de rezultat, ești în superioritate numerică.

Tristă rău atmosfera. Nu am nicio explicație logică, pe cuvântul meu. Am fost extrem de mulți suporteri, s-a văzut. Noi am făcut spectacol în tribune, dar echipa a făcut un spectacol penibil.

După părerea mea, da, Cristiano Bergodi este în pericol. Eu zic că Bergodi ar trebui să fie schimbat. Ar trebui să-i impui victorii în următoarele etape, în următoarele 2-3 meciuri. Joc superb în prima repriză, iar în a doua repriză n-am mai jucat nimic. Nimeni nu mai vorbește. Suntem extrem de triști, de abătuți. În proporție de 90% cu titlul s-a terminat„, a spus Nicolae Cristescu la primasport.ro.

