"Suntem şocaţi!" Nicolae Cristescu i-a cerut demisia lui Bergodi de lângă Şucu şi Angelescu: "Un spectacol penibil!" - Antena Sport

N-am nicio explicație logică. Am stat chiar lângă Dan Șucu și Victor Angelescu. Nimeni nu înțelege nimic. Normal că suntem șocați. Ai 1-0 și nu poți să ții de rezultat, ești în superioritate numerică.

Tristă rău atmosfera. Nu am nicio explicație logică, pe cuvântul meu. Am fost extrem de mulți suporteri, s-a văzut. Noi am făcut spectacol în tribune, dar echipa a făcut un spectacol penibil.

După părerea mea, da, Cristiano Bergodi este în pericol. Eu zic că Bergodi ar trebui să fie schimbat. Ar trebui să-i impui victorii în următoarele etape, în următoarele 2-3 meciuri. Joc superb în prima repriză, iar în a doua repriză n-am mai jucat nimic. Nimeni nu mai vorbește. Suntem extrem de triști, de abătuți. În proporție de 90% cu titlul s-a terminat„, a spus Nicolae Cristescu la primasport.ro.

„Ne-am făcut harakiri!” Cristiano Bergodi, devastat după Universitatea Craiova – Rapid 2-1

Cristiano Bergodi, devastat după Universitatea Craiova – Rapid 2-1. Tehnicianul giuleștenilor a oferit prima reacție, după eșecul din Bănie. Cristiano Bergodi este de părere că echipa sa a comis un harakiri, deoarece nu a fost în stare să își păstreze avantajul, mai ales pentru că elevii săi au condus cu 1-0. De asemenea, tehnicianul italian a vorbit și despre lupta la titlu și a dezvăluit că Universitatea Craiova este pe val.

„La cald e normal că sunt nervi și că toată lumea e dezamăgită. Am pierdut într-un mod incredibil. În prima repriză am jucat doar noi, am dat gol în minutul 48. Au dat un gol din offside, dar tot noi am fost la conducere în prima repriză. A fost un meci dificil pentru noi, dar și pentru ei.

La pauză am zis că se poate câștiga dacă dai gol. Ne-am făcut harakiri! Dacă dai gol și te relaxezii…. Am primit 2 goluri! Am schimbat, nu s-a întâmplat nimic. Am jucat și 11 contra 10! E inexplicabil. E frustrant. Am pierdut un meci pe care trebuia să îl câștigăm, mai ales după golul din minutul 48. L-am pierdut din cauza comportamentului nostru. Din punct de vedere tactic sunt anumite lucruri.. îți scade uneori ritmul. Dar am luat 2 goluri din cauza relaxării, nu e alt motiv! Sunt 2 goluri într-un meci 11 contra 10! Sunt anumiți jucători, pentru ei e Mitriță, pentru noi e Săpunaru, care e un jucător exponențial din punct de vedere al experienței. Totuși e inexplicabilă această relaxare, să primești așa 2 goluri de la un adversar în inferioritate numerică. Asta este, ce poți să faci. Nu mi-a venit să cred! E un harakiri din partea noastră. Trebuie să strângem rândurile. A fost și meciul cu Farul, dar astăzi a trebui să câștigăm, trebuia să ieșim la joc mai mult. Craiova e pe val acum, a câștigat și meciul acesta în inferioritate numerică. Moralul lor e foarte bun. Pentru noi e un dezastru din punct de vedere moral! Toți suntem vinovați, și eu, și jucătorii!”, a spus Cristiano Bergodi, la digisport.ro.

