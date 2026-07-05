O nouă plecare de la Dinamo, înainte de startul sezonului: “I-am spus ’Da’ lui Kopic”

O nouă plecare de la Dinamo a fost anunţată, înainte de startul sezonului. Răzvan Patriche (40 de ani) s-a despărţit de “câini”, după ce a făcut parte din staff-ul lui Zeljko Kopic la formaţia din Ştefan cel Mare.

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Fostul fundaş central, căpitan al “câinilor”, a anunţat că îl va urma pe Zeljko Kopic, la noua echipă a acestuia. Pentru moment, după despărţirea de Dinamo, antrenorul croat nu a semnat cu nicio formaţie, fiind înlocuit la Dinamo de Nuno Campos.

O nouă plecare de la Dinamo: Răzvan Patriche

Răzvan Patriche a dezvăluit că a obţinut Licenţa A şi poate să fie antrenor principal în Liga a 2-a sau secund în Liga 1. Cu toate acestea, fostul fundaş a anunţat că e gata să accepte să lucreze din nou cu Zeljko Kopic şi nu-şi va continua cariera în România.

“Sunt în vacanță acum, după perioada foarte frumoasă petrecută la Dinamo. Între timp, am reușit să iau și Licența A, astfel că de acum pot fi antrenor secund în Superliga, precum și antrenor principal în Liga 2. Însă, momentan nu mă grăbesc.

Voi vedea ce voi face pe viitor. Pot spune, momentan, faptul că Zeljko Kopic m-a întrebat dacă aș vrea să-l urmez pe viitor acolo unde va lucra, iar eu am spus «Da». Și pentru că mi-am dat acordul, aștept acum un semnal de la el.