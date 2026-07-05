O nouă plecare de la Dinamo, înainte de startul sezonului: “I-am spus ’Da’ lui Kopic”

O nouă plecare de la Dinamo a fost anunţată, înainte de startul sezonului. Răzvan Patriche (40 de ani) s-a despărţit de “câini”, după ce a făcut parte din staff-ul lui Zeljko Kopic la formaţia din Ştefan cel Mare.
Fostul fundaş central, căpitan al “câinilor”, a anunţat că îl va urma pe Zeljko Kopic, la noua echipă a acestuia. Pentru moment, după despărţirea de Dinamo, antrenorul croat nu a semnat cu nicio formaţie, fiind înlocuit la Dinamo de Nuno Campos.
O nouă plecare de la Dinamo: Răzvan Patriche
Răzvan Patriche a dezvăluit că a obţinut Licenţa A şi poate să fie antrenor principal în Liga a 2-a sau secund în Liga 1. Cu toate acestea, fostul fundaş a anunţat că e gata să accepte să lucreze din nou cu Zeljko Kopic şi nu-şi va continua cariera în România.
“Sunt în vacanță acum, după perioada foarte frumoasă petrecută la Dinamo. Între timp, am reușit să iau și Licența A, astfel că de acum pot fi antrenor secund în Superliga, precum și antrenor principal în Liga 2. Însă, momentan nu mă grăbesc.
Voi vedea ce voi face pe viitor. Pot spune, momentan, faptul că Zeljko Kopic m-a întrebat dacă aș vrea să-l urmez pe viitor acolo unde va lucra, iar eu am spus «Da». Și pentru că mi-am dat acordul, aștept acum un semnal de la el.
Mi-ar plăcea să lucrez cu el pentru că aș avea foarte multe lucruri de învățat, mai ales că eu voi urma pe viitor și cursurile pentru Licența Pro. Kopic este un antrenor de valoare, care a demonstrat în România ce poate și sunt convins că veți mai auzi despre el și de acum înainte”, a declarat Răzvan Patriche, conform digisport.ro.
Răzvan Patriche a bifat 98 de meciuri pentru Dinamo, în care a marcat de patru ori. Fostul fundaş a semnat cu “câinii” în iarna lui 2022, an în care echipa a retrogradat. Acesta a rămas la Dinamo şi în sezonul petrecut în eşalonul inferior, reuşind promovarea în vara lui 2023.
- “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB
- Fanii FCSB, disperaţi după dezastrul din amicalul cu Union SG: “Ruşine lui Gigi Becali!”
- “A fost festival!” Belgienii nu au avut milă de FCSB nici după meci. Umilinţă totală cu Union SG
- Union St. Gilloise – FCSB 4-0. Roş-albaştrii, umilinţă totală cu 2.000 de români în tribune
- Revedere emoționantă! Darius Olaru și-a îmbrățișat foștii colegi înainte de Union St. Gilloise – FCSB