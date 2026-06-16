OFICIAL | O nouă plecare de la FCSB! Jucătorul rămâne în Liga 1

Lukas Zima, alături de jucătorii FCSB-ului, la un meci / Profimedia Images

FCSB a anunţat oficial despărţirea de portarul ceh Lukas Zima (32 de ani). El ar urma să revină la Petrolul, potrivit fanatik.ro.

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Zima fusese transferat la începutul lui 2025 de FCSB de la Petrolul, în schimbul sumei de 250.000 de euro.

OFICIAL | Lukas Zima s-a despărţit de FCSB

“FCSB anunță rezilierea contractului cu Lukas Zima, portar care a făcut parte din familia roș-albastră in ultimul an și jumătate.

Goalkeeperul ceh în vârstă de 32 de ani a evoluat în zece partide oficiale în toate competițiile și are în palmares un titlu și o Supercupă a României.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!”, a transmis FCSB, pe Facebook.