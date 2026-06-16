OFICIAL | O nouă plecare de la FCSB! Jucătorul rămâne în Liga 1

FCSB a anunţat oficial despărţirea de portarul ceh Lukas Zima (32 de ani). El ar urma să revină la Petrolul, potrivit fanatik.ro.
Zima fusese transferat la începutul lui 2025 de FCSB de la Petrolul, în schimbul sumei de 250.000 de euro.
OFICIAL | Lukas Zima s-a despărţit de FCSB
“FCSB anunță rezilierea contractului cu Lukas Zima, portar care a făcut parte din familia roș-albastră in ultimul an și jumătate.
Goalkeeperul ceh în vârstă de 32 de ani a evoluat în zece partide oficiale în toate competițiile și are în palmares un titlu și o Supercupă a României.
Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!”, a transmis FCSB, pe Facebook.
Zima e cotat la 450.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A apărat în trecut pentru formaţiile italiene Genoa, Reggiana, Venezia, Mantova, Perugia sau Livorno. A fost şi în Olanda, la Venlo.
În trecut el a evoluat în 15 meciuri ale naţionalei U21 a Cehiei. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 1 milion de euro.
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