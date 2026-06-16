Lukas Zima rămâne în Liga 1 după plecarea de la FCSB! Echipa cu care semnează

Lukas Zima (32 de ani) şi-a reziliat înţelegerea cu FCSB, dar va rămâne în Liga 1. Adus ca rezervă pentru Ştefan Târnovanu, Zima a apărat în sezonul trecut poarta FCSB-ului în 4 meciuri în campionat. A apărat în 2 meciuri în Cupa României şi în alte 2 în Europa League.
Potrivit fanatik.ro, Lukas Zima se va întoarce la formaţia de la care s-a transferat la FCSB, Petrolul.
Lukas Zima a plecat de la FCSB! Se întoarce la Petrolul
Zima e cotat la 450.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A apărat în trecut pentru formaţiile italiene Genoa, Reggiana, Venezia, Mantova, Perugia sau Livorno. A fost şi în Olanda, la Venlo.
În trecut el a evoluat în 15 meciuri ale naţionalei U21 a Cehiei. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 1 milion de euro.
FCSB i-a plătit 250.000 de euro Petrolului, pentru a-l transfera de la echipa prahoveană. În cele două sezoane petrecute la roş-albaştri, Zima nu a reuşit să se impună. Mai întâi a fost rezerva lui Târnovanu, apoi a devenit a treia variantă pentru postul de portar, după Matei Popa (19 ani) şi Târnovanu.
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