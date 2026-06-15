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Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul

Radu Constantin Publicat: 15 iunie 2026, 10:50

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Olaru nu pleacă singur. Fotbalistul care își pregătește transferul. Gigi Becali și-a dat acceptul
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FCSB pregătește un alt transfer. Gigi Becali a declarat recent că este dispus să-l transfere pe Mihai Lixandru pentru 500.000 de euro.

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“Lixandru mi-a zis că vrea să plece. Să vedem, dacă vrea să plece, eu îl las. Dar să iau câteva sute de mii (n.r. de euro) pe el”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Acum, fotbalistul și-a găsit echipă și sunt șanse mari să plece și el de la FCSB în scurt timp.

În această perioadă de vacanță, mijlocașul format în academia roș-albaștrilor a primit mai multe oferte de transfer, inclusiv din Kazahstan și Rusia, potrivit Fanatik.

Mihai Lixandru ar fi tentat să accepte oferta din Rusia, care este de 500.000 de euro, sumă agreată și de Gigi Becali.

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Plecarea lui Lixandru ar veni la scurt timp după ce și Olaru a decis să plece.

Olaru va juca la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, dacă trece peste vizita medicală pe care urmează să o facă astăzi.

 

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