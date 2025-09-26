Probleme pentru FCSB! Cât va lipsi Mihai Lixandru, după operaţia suferită înaintea meciului cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

FCSB se confruntă cu o nouă problemă după ce s-a aflat cât va lipsi Mihai Lixandru. Mijlocaşul de 24 de ani al campioanei a fost operat în Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles câştigat de roş-albaştri cu scorul de 1-0.

Mihai Lixandru a fost operat de apendicită şi nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru primul meci din grupa de Europa League.

Probleme pentru FCSB! Cât va lipsi Mihai Lixandru

Mihai Lixandru va fi nevoit să stea departe de teren timp de 5-6 săptămâni, conform golazo.ro. Mijlocaşul a fost externat din spitalul din Olanda şi a dormit la hotelul unde a fost cazată FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles.

În ciuda faptului că se simte bine, Lixandru are nevoie de timp pentru a se recupera complet, deşi intervenţia chirurgicală nu a fost una foarte dificilă.

După victoria cu olandezii din Europa League, Gigi Becali anunţa faptul că Mihai Lixandru va sta departe de teren doar o săptămână. Mijlocaşul ar putea însă să revină pe teren la începutul lunii noiembrie.