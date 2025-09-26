Probleme pentru FCSB! Cât va lipsi Mihai Lixandru, după operaţia suferită înaintea meciului cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru FCSB! Cât va lipsi Mihai Lixandru, după operaţia suferită înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Publicat: 26 septembrie 2025, 12:54

Mihai Lixandru, la FCSB/ Profimedia

FCSB se confruntă cu o nouă problemă după ce s-a aflat cât va lipsi Mihai Lixandru. Mijlocaşul de 24 de ani al campioanei a fost operat în Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles câştigat de roş-albaştri cu scorul de 1-0.

Mihai Lixandru a fost operat de apendicită şi nu a făcut parte din lotul FCSB-ului pentru primul meci din grupa de Europa League.

Probleme pentru FCSB! Cât va lipsi Mihai Lixandru

Mihai Lixandru va fi nevoit să stea departe de teren timp de 5-6 săptămâni, conform golazo.ro. Mijlocaşul a fost externat din spitalul din Olanda şi a dormit la hotelul unde a fost cazată FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles.

În ciuda faptului că se simte bine, Lixandru are nevoie de timp pentru a se recupera complet, deşi intervenţia chirurgicală nu a fost una foarte dificilă.

După victoria cu olandezii din Europa League, Gigi Becali anunţa faptul că Mihai Lixandru va sta departe de teren doar o săptămână. Mijlocaşul ar putea însă să revină pe teren la începutul lunii noiembrie.

Astfel, Mihai Lixandru ar urma să rateze alte două meciuri din grupa de Europa League, cu Young Boys şi cu Bologna, care se vor disputa pe 2, respectiv 23 octombrie. De asemenea, mijlocaşul va absenta şi de la meciurile de campionat cu Oţelul, Universitatea Craiova, Metaloglobus, UTA şi U Cluj, programate în următoarea perioadă.

Nu este pentru prima dată când Mihai Lixandru se confruntă cu probleme medicale. În sezonul trecut, el a stat “pe bară” din octombrie şi până la finalul stagiunii din cauza unei accidentări suferite în meciul cu PAOK din grupa de Europa League, câştigat de campioană cu 1-0.

