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Rapid a anunţat încă un transfer oficial

Dan Roșu Publicat: 2 iulie 2026, 14:14

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Rapid a anunţat încă un transfer oficial

Dan Şucu şi Victor Angelescu, la un meci al Rapidului / Profimedia Images

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Daniel Graovac (32 ani), care s-a despărţit de FCSB la sfârşitul lunii iunie, a fost transferat, joi, de clubul de fotbal Rapid Bucureşti, informează gruparea giuleşteană pe site-ul său oficial.

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“Daniel Graovac, oficial noul jucător al Rapidului! Cu o experienţă de peste 300 de meciuri la nivel profesionist, fundaşul central a semnat un contract pe un sezon cu clubul nostru, cu opţiune de prelungire. Bosniacul, un bun cunoscător al Superligii, a avut primul contact cu campionatul nostru în 2019, când a semnat cu Astra Giurgiu.

Daniel Gravovac a semnat cu Rapid

La nivel internaţional, acesta are experienţă în campionatele Bosniei, Croaţiei, Belgiei, Serbiei şi Turciei. În Giuleşti, jucătorii devin ai noştri prin atitudine, muncă şi respect pentru tribună, iar când îmbraci tricoul Rapidului, trecutul rămâne în urmă. Bine ai venit la Rapid, Daniel, de azi, luptăm împreună”, se menţionează pe site-ul citat.

În sezonul precedent, Graovac a evoluat pentru FCSB în 30 de partide în Superliga, Cupa României şi cupele europene, reuşind un gol.

În cariera sa de până acum, fundaşul bosniac a jucat pentru formaţiile Zrinjski Mostar, Mouscron, Zeljeznicar, Vojvodina, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Kasimpaşa, Manisa FK şi FCSB.

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În actuala pauză competiţională, FC Rapid i-a mai transferat pe mijlocaşul muntenegrean Vladan Bubanja (n.r. – ultima oară la Orenburg), atacantul liberian Mohammed Kamara (CFR Cluj) şi atacantul Jason Patrick Kodor (Lecce U20).

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