Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid, acord cu jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB. Un nou transfer pentru Daniel Pancu

Rapid, acord cu jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB. Un nou transfer pentru Daniel Pancu

Viviana Moraru Publicat: 30 iunie 2026, 16:20

Comentarii
Rapid, acord cu jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB. Un nou transfer pentru Daniel Pancu

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Rapid a ajuns la un acord cu Daniel Graovac (32 de ani). Fundaşul central s-a despărţit de FCSB în această vară, după ce Gigi Becali nu a mai dorit să-i prelungească înţelegerea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a recunoscut că şi-ar fi dorit ca Daniel Graovac să continue la formaţia roş-albastră, însă Gigi Becali nu a dorit să-i ofere un nou contract.

Rapid, acord cu Daniel Graovac, jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB

Îmi pare rău că n-am prelungit contractul cu Daniel Graovac, deși aveam opțiune la el. Este un fotbalist bun“, spunea recent Mihai Stoica, despre Daniel Graovac.

După despărţirea de FCSB, Daniel Graovac a ajuns la o înţelegere cu cei de la Rapid, notează gsp.ro. Fundaşul central a bătut palma cu oficialii trupei pregătite de Daniel Pancu, urmând să fie prezentat oficial în următoarea perioadă.

Rapid s-a luptat cu alte două rivale din play-off-ul trecut, pentru semnătura lui Daniel Graovac. Conform sport.ro, CFR Cluj şi U Cluj l-au avut pe listă pe fundaşul care s-a despărţit de FCSB, însă în cele din urmă, acesta a ales să dea curs ofertei primite din partea giuleştenilor.

Reclamă
Reclamă

Pe lângă Daniel Graovac, în viitorul sezon, Daniel Pancu îi va mai avea în lot la Rapid pe Alexandru Paşcanu, Denis Ciobotariu, Cristi Ignat şi Lars Kramer, pentru postul de fundaş central.

La Rapid, Daniel Graovac urmează să fie al patrulea transfer al verii. Giuleştenii i-au mai prezentat oficial pe Mohammed Kamara, Vladan Bubanja şi pe Jason K

Canicula ne arde și la buzunare. România a avut ieri cea mai scumpă energie din EuropaCanicula ne arde și la buzunare. România a avut ieri cea mai scumpă energie din Europa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
Observator
Perle la BAC 2026: "Bacovia e demn de milă, îi e frig de moarte" și "Plumbul e un pietroi greu şi urât"
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
Fanatik.ro
Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu FC Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
15:36

Decizia luată de preşedintele Paraguayului, după ce naţionala ţării lui a produs şocul 16-imilor la Mondial!
15:18

OFICIAL | 3 nume mari pleacă de la Interul lui Cristi Chivu! Au cucerit 19 trofee în tricoul nerazzurrilor
15:05

Povestea incredibilă a eroului care a eliminat Germania de la Mondial! Şi-a vândut tot să-şi salveze fiul bolnav
15:00

Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial | Franța lui Mbappe și Norvegia lui Haaland revin pe teren
14:42

Irina Begu, OUT de la Wimbledon! Câţi bani încasează românca după ce a fost eliminată în primul tur
14:36

Marocanii se gândesc la trofeul Campionatului Mondial: “Ar trebui să ajungem departe”
Vezi toate știrile
1 Dinamo pregăteşte oferta pentru un nou atacant! 2 CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid 3 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 4 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 5 E oficial! Jucătorul dorit și de Gigi Becali a semnat cu Rapid! 6 Un portar cu două titluri de campion a semnat în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB