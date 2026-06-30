Rapid, acord cu jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB. Un nou transfer pentru Daniel Pancu

Rapid a ajuns la un acord cu Daniel Graovac (32 de ani). Fundaşul central s-a despărţit de FCSB în această vară, după ce Gigi Becali nu a mai dorit să-i prelungească înţelegerea.

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Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a recunoscut că şi-ar fi dorit ca Daniel Graovac să continue la formaţia roş-albastră, însă Gigi Becali nu a dorit să-i ofere un nou contract.

Rapid, acord cu Daniel Graovac, jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB

“Îmi pare rău că n-am prelungit contractul cu Daniel Graovac, deși aveam opțiune la el. Este un fotbalist bun“, spunea recent Mihai Stoica, despre Daniel Graovac.

După despărţirea de FCSB, Daniel Graovac a ajuns la o înţelegere cu cei de la Rapid, notează gsp.ro. Fundaşul central a bătut palma cu oficialii trupei pregătite de Daniel Pancu, urmând să fie prezentat oficial în următoarea perioadă.

Rapid s-a luptat cu alte două rivale din play-off-ul trecut, pentru semnătura lui Daniel Graovac. Conform sport.ro, CFR Cluj şi U Cluj l-au avut pe listă pe fundaşul care s-a despărţit de FCSB, însă în cele din urmă, acesta a ales să dea curs ofertei primite din partea giuleştenilor.