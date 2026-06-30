Rapid, acord cu jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB. Un nou transfer pentru Daniel Pancu

Rapid a ajuns la un acord cu Daniel Graovac (32 de ani). Fundaşul central s-a despărţit de FCSB în această vară, după ce Gigi Becali nu a mai dorit să-i prelungească înţelegerea.
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a recunoscut că şi-ar fi dorit ca Daniel Graovac să continue la formaţia roş-albastră, însă Gigi Becali nu a dorit să-i ofere un nou contract.
Rapid, acord cu Daniel Graovac, jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB
“Îmi pare rău că n-am prelungit contractul cu Daniel Graovac, deși aveam opțiune la el. Este un fotbalist bun“, spunea recent Mihai Stoica, despre Daniel Graovac.
După despărţirea de FCSB, Daniel Graovac a ajuns la o înţelegere cu cei de la Rapid, notează gsp.ro. Fundaşul central a bătut palma cu oficialii trupei pregătite de Daniel Pancu, urmând să fie prezentat oficial în următoarea perioadă.
Rapid s-a luptat cu alte două rivale din play-off-ul trecut, pentru semnătura lui Daniel Graovac. Conform sport.ro, CFR Cluj şi U Cluj l-au avut pe listă pe fundaşul care s-a despărţit de FCSB, însă în cele din urmă, acesta a ales să dea curs ofertei primite din partea giuleştenilor.
Pe lângă Daniel Graovac, în viitorul sezon, Daniel Pancu îi va mai avea în lot la Rapid pe Alexandru Paşcanu, Denis Ciobotariu, Cristi Ignat şi Lars Kramer, pentru postul de fundaş central.
La Rapid, Daniel Graovac urmează să fie al patrulea transfer al verii. Giuleştenii i-au mai prezentat oficial pe Mohammed Kamara, Vladan Bubanja şi pe Jason K
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