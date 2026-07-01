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Rapid renunţă la Kader Keita

Radu Constantin Publicat: 1 iulie 2026, 18:17

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Rapid renunţă la Kader Keita

Kader Keita, într-un meci al Rapidului / Sport Pictures

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Giuleştenii vor să scape de Kader Keita, căruia i-au propus rezilierea contraczului.

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Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, a dezvăluit că au fost demarate deja discuţii pentru ca Kader Keita să-şi încheie angajamentul cu Rapid.

„Se încearcă rezilierea contractului lui Keita, sunt lucruri care țin de avocați. Înțeleg că discuțiile au avansat în această privință.

E strict o problemă pe parte juridică. Este o situație venită din ambele părți. Și el și-ar dori să plece, iar noi ne-am dori jucători care să nu stea cu gândul la plecare”, a explicat Bilașco la Digi Sport.

Kader Keita a fost trimis în judecată, după ce victima accidentului în care a fost implica a decedat, motiv pentru care încadrarea juridică a fost schimbată în dosar.

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Fotbalistul Rapidului este acuzat de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia şi ucidere din culpă.

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