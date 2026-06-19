Kader Keita va fi trimis în judecată! Noi detalii din dosarul fotbalistului de la Rapid

Au apărut noi informații în dosarul care îl vizează pe Kader Keita, fotbalistul de la Rapid care a lovit cu mașina o femeie și a părăsit locul accidentului, victima decedând la 35 de zile distanță la spital. Situația jucătorului a ajuns într-o nouă etapă după ce rechizitoriul a fost finalizat, iar ivorianul urmează să fie trimis în judecată.

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În dimineața zilei de 3 martie 2026, Kader Keita a lovit cu mașina o femeie de 68 de ani care traversa pe trecerea de pietoni și a părăsit locul accidentului. Ulterior, fotbalistul a mers la antrenamentul Rapidului fără să anunțe pe nimeni de cele întâmplate, însă a fost ulterior prins, iar un dosar a fost deschis pe numele său.

Noi informații din ancheta ce îl vizează pe Kader Keita

La 35 de zile distanță de la accident, victima a decedat, motiv pentru care încadrarea juridică a fost schimbată în dosar. Acum, ultimele informații din anchetă relevă faptul că rechizitoriul a fost finalizat, iar dosarul urmează să fie trimis în judecată săptămâna viitoare, conform golazo.ro.

În acel moment, vor fi analizate probele și circumstanțele accidentului. Keita este acuzat de ucidere din culpă pentru ce s-a întâmplat și riscă între doi și șapte ani de închisoare.

După ce fotbalistul Rapidului a fost implicat în accident, acesta a continuat să joace pentru Rapid, fiind folosit de Costel Gâlcă în opt dintre cele 10 meciuri disputate în play-off.