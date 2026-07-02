Rareş Ilie, decizie definitivă în cazul transferului la Rapid! Ce a hotărât fotbalistul dorit de giuleşteni

Rareş Ilie (23 de ani), jucător pe care Rapid îl dorea în această vară, a luat o decizie finală în cazul ofertei clubului din Liga 1 patronat de Dan Şucu (63 de ani).
Rareş Ilie nu va veni la Rapid în această vară. El se va întoarce la Nice, formaţie franceză cu care mai are un an de contract. În ultimul sezon, Rareş Ilie a evoluat, ca jucător împrumutat, la Empoli. Anterior, Nice l-a împrumutat tot în Italia, la Catanzaro.
Rareş Ilie, decizie finală în cazul ofertei Rapidului! Nu vine la echipa antrenată de Daniel Pancu
„A preferat să se întoarcă în Franța și să-și ducă la bun sfârșit contractul. A avut mai multe discuții despre oferta de la Rapid cu cei din familie și a fost sfătuit că varianta Franța e cea mai bună pentru viitorul lui”, au dezvăluit surse apropiate de fotbalist, citate de gsp.ro.
Nice l-a transferat în vara lui 2022 pe Rareş Ilie, de la Rapid, în schimbul a 4 milioane de euro. Tânărul şi talentatul jucător nu a reuşit să impresioneze la echipa franceză, motiv pentru care a tot fost împrumutat. În prezent, Rareş Ilie are o cotă de 1.2 milioane de euro.
Noul antrenor al giuleştenilor, Daniel Pancu (48 de ani), şi-l dorea foarte tare pe Rareş Ilie. Tehnicianul dezvăluia că a discutat cu Rareş Ilie şi a încercat să îl convingă să se întoarcă la Rapid.
În sezonul trecut, Rareş Ilie a jucat în 26 de meciuri în campionat pentru Empoli, marcând un gol şi reuşind 4 assist-uri. În sezonul 2024-2025 a jucat în 15 meciuri în Serie B pentru Catanzaro, reuşind 3 assist-uri. Rămâne de văzut dacă Nice îl va păstra în lot pe Rareş Ilie în acest sezon sau îl va împrumuta iar. Avellino, club din Serie B, îl dorea şi ea pe mijlocaşul român.
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