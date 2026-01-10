Rareș Ilie, erou pentru echipa sa în Serie B. Românul, la primul său gol din acest sezon în campionat - Antena Sport

Rareș Ilie, fostul jucător al celor de la Rapid, a marcat un gol important pentru echipa la care a fost împrumutat în acest sezon, Empoli. Mijlocașul de 22 de ani a înscris în partida din Serie B contra celor de la Cesena, încheiată cu scorul de 1-0.

Rareș Ilie a reușit să spargă gheața la Empoli și să marcheze primul său gol din acest campionat după 19 etape. Reușita românului a venit într-un moment extrem de important, într-un duel cu o echipă aflată pe locurile de baraj de promovare în Serie A.

Rareș Ilie, trei puncte pentru echipa sa

De când a fost împrumutat în toamnă de Nice, echipa de care aparține, la Empoli, Ilie nu reușise să marcheze în Serie B, singura sa reușită din acest sezon venind în Cupa Italiei. Așteptarea a luat sfârșit la startul reprizei secunde din partida Cesena – Empoli, când mijlocașul l-a învins pe portarul advers din pasa coechipierului Andrea Ghion în minutul 47.

Grație victoriei aduse de jucătorul de 22 de ani, formația albastră a urcat pe locul 8 în Serie B, ultimul care asigură accesul la barajul de promovare în Serie B. În prezent, Empoli are 27 de puncte, la egalitate cu ocupanta poziției a noua și la 11 distanță de Venezia, care e pe locul 2 și la cum arată ierarhia ar promova direct în primul eșalon.

La jumătatea campionatului, Frosinone conduce Serie B, în timp ce pe locurile retrogradabile în liga a treia se află Bari, Mantova și Pescara.