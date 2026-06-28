Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul

Plecat de la Dinamo, Eddy Gnahore era pe lista de transferuri făcută de Mihai Stoica şi Gigi Becali la FCSB. Fotbalistul a decis dacă vine sau nu la formaţia bucureşteană.

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Francezul a rămas liber de contract şi nu a mai decis să-şi pună semnătura pe un nou angajament cu Dinamo. Pe fir a intrat şi FCSB, care i-a făcut o propunere. Fotbalistul a decis să decline în cele din urmă oferta venită de la FCSB, anunţă sport.ro. Eddy Gnahore a decis să nu mai accepte vreo propunere din fotbalul românesc.

Ce spunea Mihai Stoica despre interesul pentru Eddy Gnahore

„Gnahore, doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de… Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.