Home | Fotbal | Liga 1 | Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul

Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul

Radu Constantin Publicat: 28 iunie 2026, 17:02

Comentarii
Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul

Eddy Gnahore, într-un meci / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Plecat de la Dinamo, Eddy Gnahore era pe lista de transferuri făcută de Mihai Stoica şi Gigi Becali la FCSB. Fotbalistul a decis dacă vine sau nu la formaţia bucureşteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Francezul a rămas liber de contract şi nu a mai decis să-şi pună semnătura pe un nou angajament cu Dinamo. Pe fir a intrat şi FCSB, care i-a făcut o propunere. Fotbalistul a decis să decline în cele din urmă oferta venită de la FCSB, anunţă sport.ro. Eddy Gnahore a decis să nu mai accepte vreo propunere din fotbalul românesc.

Ce spunea Mihai Stoica despre interesul pentru Eddy Gnahore

„Gnahore, doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de… Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
Observator
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
Atacant de 800.000 de euro la FCSB!? Cine e jucătorul care ar putea să-i ia locul lui Bîrligea
Fanatik.ro
Atacant de 800.000 de euro la FCSB!? Cine e jucătorul care ar putea să-i ia locul lui Bîrligea
16:58

LIVE VIDEOMarele Premiu al Austriei, ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY. Verstappen, lider după ce Russell a intrat la boxe
16:58

David Popovici luptă pentru aur în cursa de 200m liber la Settecolli (LIVE TEXT, 20:43). Românul vrea a treia medalie
16:48

Medalie de argint pentru România la Cupa Mondială de la Lucerna
16:42

Echipa care îi dă lui Răzvan Lucescu un salariu de 5.000.000 de euro pe an!
15:25

Când şi pe ce canal joacă Argentina, Franţa sau Portugalia în 16-imi, la Campionatul Mondial. Toate meciurile, în AntenaPLAY
14:53

Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro”
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 5 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 6 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!