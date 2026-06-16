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S-a aflat totul: motivul plecării lui Eddy Gnahore de la Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 16 iunie 2026, 16:35

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S-a aflat totul: motivul plecării lui Eddy Gnahore de la Dinamo

Motivul plecării lui Eddy Gnahore de la Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Dinamo trece printr-o perioadă de reconstrucţie, asta după ce Zeljko Kopic a fost înlocuit de Nuno Campos. Formaţia bucureşteană a ratat calificarea în cupele europene, chiar la ultima partidă din stagiunea trecută, cu FCSB, şi strategia s-a schimbat din mers.

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Oficialii clubului au spus că bugetul o să fie ceva mai mic după ratarea obiectivului, însă au dat asigurări că vor face în continuare totul pentru ca progresul la nivel sportiv să continue şi în sezonul 2026-2027.

Nuno Campos nu l-a mai vrut pe Eddy Gnahore la Dinamo

Andrei Nicolescu a vorbit acum despre ultima plecare de la Dinamo, cea a lui Eddy Gnahore, om important în ultimii 2 ani şi jumătate. Se pare că motivul despărţirii este legat de cerinţele pe care le are noul antrenor, Nuno Campos, de la mijlocaşul defensiv ce va fi folosit în sistemul pe care îl pregăteşte.

„Pe noua strategie și noua viziune a antrenorului nu am mers mai departe cu Eddy. Ultimul cuvânt l-a avut antrenorul, iar în acest moment, alături de directorul sportiv, caută un alt profil de mijlocaș. Din câte știu, sunt două discuții deschise cu jucători străini.

În acest moment, toți copiii și jucătorii împrumutați vor face până miercuri și joi dimineață antrenamente cu noul staff. În acel moment se va decide cine pleacă în cantonament, după care vom încerca să le găsim soluții. În ceea ce privește posturile pe care știm că avem nevoie de întăriri, suntem în căutări alături de directorul sportiv”, a spus Andrei Nicolescu la Primasport.

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  • Eddy Gnahore era unul dintre cei mai bine plătiţi jucători din lotul lui Dinamo, cu un venit lunar de aproximativ 20.000 de euro, în care erau incluse şi bonusurile.

Nuno Campos schimbă sistemul la Dinamo

Tehnicianul lusitan este pregătit să aducă schimbări la Dinamo, iar prima mare deosebire faţă de perioada lui Zeljko Kopic ar urma să fie legată de sistemul de joc. Campos vrea să aibă 2 atacanţi, astfel bucureştenii o să evolueze cu un sistem 4-4-2, iar mijlocaşii vor fi dispuşi într-un romb.

Astfel, numărul 6 va trebui să fie un jucător mai atletic, care să acopere spaţiile mai bine şi să aibă un travaliu mai mare faţă de ceea ce făcea Eddy Gnahore. Astfel, în acest moment sunt căutări pentru un fotbalist care să se potrivească acestui profil.

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