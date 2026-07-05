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Revedere emoționantă! Darius Olaru și-a îmbrățișat foștii colegi înainte de Union St. Gilloise – FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 5 iulie 2026, 15:06

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Revedere emoționantă! Darius Olaru și-a îmbrățișat foștii colegi înainte de Union St. Gilloise – FCSB

Darius Olaru, înainte de amicalul cu FCSB / Captură FB FCSB

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După mulți ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB, Darius Olaru a făcut în cele din urmă pasul către un campionat mai puternic, fiind transferat de belgienii de la Union St. Gilloise.

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Mijlocașul român a fost introdus titular în amicalul contra fostei sale echipe, dar clipe emoționante au avut loc înaintea fluierului de start, când acestia și-a revăzut foștii colegi.

Darius Olaru, îmbrățișat secunde în șir de Mihai Stoica

Darius Olaru a fost folosit din primul minut al amicalului dintre Union St. Gilloise și FCSB, dar fostul căpitan al roș-albaștrilor a avut parte de o revedere emoționantă înaintea fluierului de start.

Mijlocașul român a vorbit cu foștii săi colegi înainte de meci și s-a îmbrățișat cu mare parte dintre aceștia. Cel care a fost cel mai bucuros de această revedere a fost Mihai Stoica, care l-a îmbrățișat secunde în șir pe Olaru.

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