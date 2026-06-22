Ronny Labonne nu se teme de presiunea lui Gigi Becali, după transferul la FCSB: “La fosta echipă, patron era Mbappe”

Ronny Labonne a declarat că nu se teme de presiunea lui Gigi Becali, după transferul la FCSB. Acesta evoluează pe postul de fundaș dreapta și a venit la formația roș-albastră din liga a treia franceză, de la SM Caen.

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Ronny Labonne s-a declarat bucuros pentru faptul că a semnat cu FCSB, mărturisind că echipa roş-albastră este una importantă în Europa. Fundaşul speră să se impună în primul 11 şi să aibă prestaţii cât mai bune.

Ronny Labonne nu se teme de presiunea lui Gigi Becali, după transferul la FCSB

Întrebat despre presiunea fanilor şi a patronului, Ronny Labonne a dezvăluit că la fosta sa echipă, Caen, acţionar era Kylian Mbappe. Starul naţionalei Franţei a preluat aproximativ 80% dintre acţiunile echipe în 2024, pentru care a plătit suma de 15 milioane de euro.

“Eram în vacanţă, agentul m-a contactat şi mi-a spus că FCSB e interesată. Când un club de acest nivel te doreşte, accepţi oferta. Sunt foarte fericit că am venit aici. Toate lumea ştie de FCSB, este un club uriaş. Informaţii am luat şi de la un fost coleg.

La un astfel de club, toate obiectivele sunt mari, visez să le îndeplinesc pe toate. Am un prieten care joacă la UTA şi urmăream meciurile de aici. Nivelul e bun. Toată lumea mi-a spus să vin aici, aveam mai multe oferte. Poulolo e prietenul.