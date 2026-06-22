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Ronny Labonne nu se teme de presiunea lui Gigi Becali, după transferul la FCSB: “La fosta echipă, patron era Mbappe”

Viviana Moraru Publicat: 22 iunie 2026, 17:32

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Ronny Labonne nu se teme de presiunea lui Gigi Becali, după transferul la FCSB: La fosta echipă, patron era Mbappe

Ronny Labonne, la conferinţa de presă/ Antena Sport

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Ronny Labonne a declarat că nu se teme de presiunea lui Gigi Becali, după transferul la FCSB. Acesta evoluează pe postul de fundaș dreapta și a venit la formația roș-albastră din liga a treia franceză, de la SM Caen.

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Ronny Labonne s-a declarat bucuros pentru faptul că a semnat cu FCSB, mărturisind că echipa roş-albastră este una importantă în Europa. Fundaşul speră să se impună în primul 11 şi să aibă prestaţii cât mai bune.

Ronny Labonne nu se teme de presiunea lui Gigi Becali, după transferul la FCSB

Întrebat despre presiunea fanilor şi a patronului, Ronny Labonne a dezvăluit că la fosta sa echipă, Caen, acţionar era Kylian Mbappe. Starul naţionalei Franţei a preluat aproximativ 80% dintre acţiunile echipe în 2024, pentru care a plătit suma de 15 milioane de euro.

“Eram în vacanţă, agentul m-a contactat şi mi-a spus că FCSB e interesată. Când un club de acest nivel te doreşte, accepţi oferta. Sunt foarte fericit că am venit aici. Toate lumea ştie de FCSB, este un club uriaş. Informaţii am luat şi de la un fost coleg.

La un astfel de club, toate obiectivele sunt mari, visez să le îndeplinesc pe toate. Am un prieten care joacă la UTA şi urmăream meciurile de aici. Nivelul e bun. Toată lumea mi-a spus să vin aici, aveam mai multe oferte. Poulolo e prietenul.

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Îl ştiu pe Homawoo (n.r. fostul fundaş al lui Dinamo), am vorbit cu el, am aflat că derby-urile sunt intense şi toţi jucătorii abia le aşteaptă. Nu ştiu dacă e transferul vieţii mele, am o carieră lungă în faţă. Sunt fericit, sper să joc. Este un club mare, urmărit în toată Europa.

Se schimbă doar limba, nu şi limbajul fotbalului. Sper să învăţ cât mai multe cuvinte în română, să mă pun la punct şi cu engleza, pentru a mă înţelege cu colegii. În română ştiu să spun doar “Bună”.

Vin de la un club unde patronul e Mbappe, pentru mine nu contează asta, contează să dau 100% pe teren, să-mi fac treaba cât mai bine. Restul nu are importanţă. Toată lumea ştie că e un jucător de cel mai înalt nivel, dar nu şi-a atins obiectivele sezonul trecut. Ca preşedinte, le-a pus la dipoziţie toate mijloacele pentru a evolua cât mai bine”, a declarat Ronny Labonne, în cadrul unei conferinţe de presă.

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Ronny Labonne a jucat în 26 de meciuri în stagiunea precedentă pentru Caen, formație care a terminat pe locul al 8-lea în liga a treia din Franța.

Acesta este primul transfer care a fost anunţat şi în mod oficial de FCSB, cu toate că bucureştenii au mai ajuns la un acord şi cu Anderson Ceará. Brazilianul nu a mai semnat, în cele din urmă, cu echipa lui Gigi Becali, totul picând în urma vizitei medicale.

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