Primul transfer a ajuns la antrenamente. FCSB s-a reunit

Gata, vacanța a luat sfârşit pentru FCSB, care s-a reunit de astăzi. Formația antrenată de Marius Baciu a dat startul pregătirilor pentru noul sezon, cu un lot din care lipsesc căpitanul Darius Olaru, care a plecat în această vară de la echipă la Union Saint-Gilloise.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baba Alhassan și Lukas Zima nu mai fac parte nici ei din lotul bucureștenilor, în timp ce situația lui Siyabonga Ngezana este incertă, după ce s-a operat la menisc în urmă cu câteva zile, iar el a absentat la reunire. Tot absenţi au fost şi Tănase, Târnovanu şi Mihai Popescu. Nume noi la FCSB au fost Ricardo Pădurariu sau Politic, cărora le-a expirat împrumutul şi au revenit la echipă.

Altfel, antrenamentul de luni a fost primul la FCSB pentru fundașul dreapta Ronny Labonne, singurul transfer făcut până acum la echipa lui Gigi Becali.

Cantonament în Ţările de Jos

FCSB va avea parte de un cantonament în Țările de Jos, la fel cum s-a întâmplat și vara trecută. Vineri, 26 iunie, este programată plecarea. Acolo, FCSB va susține și o serie de meciuri amicale.

Jucătorii prezenţi luni la reunire: Popa, Udrea, Andrei Rareş, Creţu, Labonne, Duarte, Dawa, Dăncuş, Radunovici, Pantea, Pădurariu, Lixandru, Ofri Arad, Cisotti, Toma, D. Popa, Octavian Popescu, Politic, Stoian, Bîrligea, David Avram.