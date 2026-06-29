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S-a aflat ce echipă a vrut să-l transfere pe Florin Tănase. Nu este din China

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 11:57

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S-a aflat ce echipă a vrut să-l transfere pe Florin Tănase. Nu este din China

Gigi Becali a dezvăluit ce a discutat cu Florin Tănase. Foto: Sport Pictures

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Florin Tănase (31 de ani), mijlocaș ofensiv, a semnat prelungirea cu FCSB și a plecat în cantonamentul din Olanda al echipei roș-albastre.

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Florin Tănase a semnat prelungirea pe doi ani cu FCSB. Despre fotbalist s-a spus că a refuzat o ofertă din China pentru a rămâne la formația bucureșteană. Acum s-a aflat și unde era propunerea, de fapt.

Fotbalistul de 31 de ani a negociat și cu Amedspor, potrivit Trumedia.

Banii erau unii importanți: 500.000 de euro – la semnătură – plus un salariu de aproximativ 615.000 de euro pe an, însă oferta oficială nu a fost înaintată, conform sursei citate. Astfel, fotbalistul a decis să continue la FCSB.

“Toată viața o să fiu prieten cu nea Gigi, îi sunt recunoscător, toată viața m-a ajutat. Acum 10 ani au fost mai complicate discuțiile, s-a ridicat de la masă de vreo două ori. Eu trebuie să fiu bun fotbalist, nu negociator”, a declarat Tănase după ce a semnat un nou contract cu FCSB.

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