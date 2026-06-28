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Florin Tănase, dezvăluiri despre cum au mers negocierile cu Gigi Becali. Declarație de dragoste pentru fanii FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 28 iunie 2026, 10:59

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Florin Tănase, dezvăluiri despre cum au mers negocierile cu Gigi Becali. Declarație de dragoste pentru fanii FCSB

Florin Tănase / Sportpictures

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Florin Tănase va continua la FCSB, după ce a bătut palma cu Gigi Becali. Fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri pentru gruparea roș-albastră în sezonul precedent a plecat duminică în cantonamentul din Olanda.

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La plecarea de pe aeroport, experimentatul fotbalist a vorbit despre cum au decurs negocierile cu patronul Gigi Becali și le-a făcut și o declarație de dragoste fanilor FCSB.

Florin Tănase: „Nu așteptam o ofertă scrisă, ci verbală”

Florin Tănase a semnat prelungirea contractului cu FCSB, iar noul acord este valabil până în vara anului 2028. Golgheterul roș-albaștrilor din sezonul trecut a povestit ce discuții a avut cu Gigi Becali, înainte de a bate palma.

„Am discutat ieri cu domnul Becali. L-am întrebat dacă e supărat că nu am plecat cu echipa. I-am explicat că nu aveam cum să plec pentru că nu aveam contract. Chiar dacă relația de prietenie este relația de prietenie. Când ai o altă ofertă pe masă, lucrurile stau diferit. Te poți accidenta și să pierzi tot.

Nu așteptam o ofertă scrisă, ci verbală. I-am făcut acea propunere domnului Becali (n.r. să îl împrumute cu două milioane de euro), dar nu m-a sunat. I-am propus asta, dar nu a spus și că eu renunțam la bonusuri de peste 500.000 de euro. Am semnat pe doi ani, așa cum a fost și cel precedent”.

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„Dacă le spuneam să-mi ia biletul de avion celor din China, deja eram plecat”

„Eu am vrut pe 4 ani, tocmai de aceea i-am făcut și acea propunere. Ca să nu mai plec deloc de la FCSB. Nu știu câți fotbaliști ar fi renunțat la atâția bani. Tocmai din prietenie. Dacă le spuneam să-mi ia biletul de avion celor din China, deja eram plecat.

Am analizat, era prea departe să merg acolo cu familia. Toată viața o să rămân prieten cu domnul Becali. Îi sunt recunoscător, pentru că de multe ori m-a ajutat.

Acum vreo 10 ani, negocierile au fost mai complicate. S-a ridicat de la masă de vreo două ori (n.r. Gigi Becali). Sunt stelist de mic, iubesc această echipă și fanii mi-au cerut să rămân”, a declarat Florin Tănase, pe aeroport.

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