S-ar întoarce Marius Ștefănescu la FCSB? Răspunsul dat de jucătorul exilat de Gigi Becali

După o aventură nereușită în Turcia, acolo unde a jucat pentru Konyaspor, Marius Ștefănescu a revenit în fotbalul românesc și a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj.

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Jucătorul trecut pe la FCSB a vorbit despre perioada petrecută în tricoul roș-albaștrilor și a dat un răspuns surprinzător în momentul în care a fost întrebat despre o potențială revenire acolo.

Marius Ștefănescu a semnat cu U Cluj

Marius Ștefănescu a revenit în România și a semnat cu Universitatea Cluj, iar noul fotbalist al „șepcilor roșii” a fost întrebat despre perioada petrecută în tricoul celor de la FCSB.

„Am jucat cred că 40 de meciuri la FCSB, nu consider că nu am reuşit acolo dar aşa a fost decizia patronului, până la urmă am respectat-o şi fiecare şi-a văzut de drumul lui, dar nu consider că nu am reuşit la FCSB.

Până la urmă se ştie că la FCSB e presiune mare, dar consider că pentru mine a fost un lucru bun că am mers acolo şi chiar mă bucur că am câştigat şi campionatul şi pentru mine a fost bine.