Home | Fotbal | Liga 1 | Sebastian Colţescu s-a retras din abitraj, dar rămâne în fotbal. Ce rol va avea

Sebastian Colţescu s-a retras din abitraj, dar rămâne în fotbal. Ce rol va avea

Radu Constantin Publicat: 1 iulie 2026, 22:25

Comentarii
Sebastian Colţescu s-a retras din abitraj, dar rămâne în fotbal. Ce rol va avea

Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Sebastian Colţescu a decis să se retragă din abitraj. El a petrecut nu mai puţin de 23 de sezoane în fotbalul românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ajuns la 49 de ani, el a decis că e momentul să pună stop acestei cariere, anunţă gsp.ro.

Totuşi, Sebastian Colţescu va rămâne implicat în fotbalul românesc. Fostul arbitru va avea un rol în cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Sebastian Colţescu nu va mai arbitra în noul sezon, iar rolul lui va fi cel de observator de arbitri în Liga 1.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
Observator
Cât costă acum să îți cumperi 1 an de vechime pentru pensie, odată cu majorarea salariului minim
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
Fanatik.ro
Top cele mai bogate soții de fotbaliști, care au ajuns la Cupa Mondială 2026. Ce loc ocupă, de fapt, Georgina Rodriguez
23:10

Tottenham, acord pentru transferul de 100 de milioane de lire! Ce superstar vine în echipa lui Radu Drăgușin
23:07

Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
23:03

VideoCele mai noi informaţii din Piaţa World Cup
22:57

Andrei Nicolescu, detalii despre oferta de ultimă oră primită pentru titularul lui Dinamo: „Trebuie să generăm venituri”
22:55

LIVE VIDEOBelgia – Senegal 0-1, ACUM, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Africanii marchează după mai multe ocazii mari
22:19

Harry Kane a anunţat în ce moment s-a schimbat radical meciul Anglia – DR Congo 2-1
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 2 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 3 “Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul 4 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 5 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 6 Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB