Sebastian Colţescu s-a retras din abitraj, dar rămâne în fotbal. Ce rol va avea

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Sebastian Colţescu a decis să se retragă din abitraj. El a petrecut nu mai puţin de 23 de sezoane în fotbalul românesc.
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Ajuns la 49 de ani, el a decis că e momentul să pună stop acestei cariere, anunţă gsp.ro.
Totuşi, Sebastian Colţescu va rămâne implicat în fotbalul românesc. Fostul arbitru va avea un rol în cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor.
Sebastian Colţescu nu va mai arbitra în noul sezon, iar rolul lui va fi cel de observator de arbitri în Liga 1.
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