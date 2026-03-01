Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA - FCSB 2-4: "Băi! Du-te la pensie" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie”

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 23:16

Gigi Becali, Sebastian Colţescu şi Florin Tănase / Colaj Profimedia şi Sport Pictures

Gigi Becali, care a anunţat imediat după victoria lui FC Argeş în faţa lui Dinamo, care a trimis-o pe FCSB în play-out, că este ultima zi în care va mai vorbi până când echipa sa va ajunge în Conference League, a avut un discurs dur la adresa lui Sebastian Colţescu.

Arbitrul care a condus meciul UTA Arad – FCSB, scor 2-4, a fost criticat de Gigi Becali pentru faultul acordat pe final de meci care a dus la golul superb marcat de Alomerovic din lovitură liberă.

Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu

Becali i-a recomandat lui Colţescu să se retragă după această decizie. Chiar dacă meciul de la Arad nu mai conta pentru calificarea în play-off, Becali nu a putut să nu se gândească la un scenariu în care acest meci ar fi fost decisiv pentru echipa sa:

“Colţescu de ce nu se lasă de arbitraj? Are 50 de ani. Să zicem că era 1-1 şi jucam calificarea în play-off şi Colţescu la 50 de ani nu mai vede bine. Băi, Colţescu! Du-te, bă, la pensie! Nu ai voie să faci aşa ceva. Are 50 de ani. Du-te la pensie, poate îţi dă şi specială.

El trebuie… să îl ducă la doctor. Eu văd că omul a dat o lovitură la mişto din care am luat gol. Nu e o problemă, dar dacă era?”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
