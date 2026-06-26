Sorin Cârțu le-a pus gând rău rivalelor din Liga 1 după ce s-a tras țintarul: „Anul ăsta suntem mai puternici”

Sorin Cârțu a fost prezent vineri la tragerea la sorți a țintarului pentru sezonul 2026/2027 al Ligii 1, iar oficialul Universității Craiova și-a împărtășit impresiile, dar și obiectivele în startul noului sezon.

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Oltenii au avut parte de un sezon de vis, reușind să cucerească eventul, după o luptă pe ambele fronturi cu Universitatea Cluj. Cârțu a avut un mesaj clar pentru rivale.

Universitatea Craiova va debuta cu UTA în noul sezon

Vineri s-a tras țintarul pentru noul sezon din Liga 1, iar Universitatea Craiova va începe noua stagiune pe teren propriu, în compania celor de la UTA.

Sorin Cârțu a oferit o primă reacție și a trasat cele mai importante obiective ale oltenilor în startul noului sezon.

„Am fost și anul trecut la tragere și am căzut și atunci în prima etapă cu UTA. A fost la Arad atunci. Să dea Dumnezeu să fie la fel și anul ăsta. Să se termine la fel. Anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut. Speranțele noastre să repetăm ce am făcut anul ăsta sunt așa… Nu știu ce fac celelalte echipe.