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Sorin Cârțu le-a pus gând rău rivalelor din Liga 1 după ce s-a tras țintarul: „Anul ăsta suntem mai puternici”

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 17:41

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Sorin Cârțu le-a pus gând rău rivalelor din Liga 1 după ce s-a tras țintarul: Anul ăsta suntem mai puternici”

Sorin Cârţu, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta

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Sorin Cârțu a fost prezent vineri la tragerea la sorți a țintarului pentru sezonul 2026/2027 al Ligii 1, iar oficialul Universității Craiova și-a împărtășit impresiile, dar și obiectivele în startul noului sezon.

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Oltenii au avut parte de un sezon de vis, reușind să cucerească eventul, după o luptă pe ambele fronturi cu Universitatea Cluj. Cârțu a avut un mesaj clar pentru rivale.

Universitatea Craiova va debuta cu UTA în noul sezon

Vineri s-a tras țintarul pentru noul sezon din Liga 1, iar Universitatea Craiova va începe noua stagiune pe teren propriu, în compania celor de la UTA.

Sorin Cârțu a oferit o primă reacție și a trasat cele mai importante obiective ale oltenilor în startul noului sezon.

„Am fost și anul trecut la tragere și am căzut și atunci în prima etapă cu UTA. A fost la Arad atunci. Să dea Dumnezeu să fie la fel și anul ăsta. Să se termine la fel. Anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut. Speranțele noastre să repetăm ce am făcut anul ăsta sunt așa… Nu știu ce fac celelalte echipe.

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Mișcările pe care le-am făcut până acum arată că suntem la fel de puternici. Compartimentul defensiv e la fel ca anul trecut și întărit prin prelungirea contractului lui Rus, plus venirea lui Sava, care este o concurență mare în zona respectivă. Am văzut și transferul ăsta al jucătorului de bandă stânga, Ronaldo, care mi se pare un jucător cu o dinamică foarte bună și sunt sigur că ne va ajuta. În plus, încă nu s-au terminat mișcările noastre în zona asta.

Target-urile imediate sunt cele două „duble” (n.r. din Liga Campionilor). Întotdeauna prima e cea mai grea și trebuie să trecem de ea. Apoi cea de-a doua”, a declarat Sorin Cârțu.

Programul Universității Craiova în acest sezonul 2026/2027 din Liga 1:

  • Etapa 1: Universitatea Craiova – UTA Arad
  • Etapa 2: Dinamo – Universitatea Craiova
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
  • Etapa 4: Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Etapa 5: Oțelul Galați – Universitatea Craiova
  • Etapa 6: Universitatea Craiova – FC Voluntari
  • Etapa 7: Rapid – Universitatea Craiova
  • Etapa 8: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj
  • Etapa 9: Corvinul – Universitatea Craiova
  • Etapa 10: Universitatea Craiova – FCSB
  • Etapa 11: Csikszereda – Universitatea Craiova
  • Etapa 12: Universitatea Craiova – Farul Constanța
  • Etapa 13: Sepsi OSK – Universitatea Craiova
  • Etapa 14: Universitatea Craiova – FC Botoșani
  • Etapa 15: CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • Etapa 16: UTA – U Craiova
  • Etapa 17: U Craiova – Dinamo
  • Etapa 18: Petrolul – U Craiova
  • Etapa 19: FC Argeș – U Craiova
  • Etapa 20: U Craiova – Oțelul
  • Etapa 21: FC Voluntari – U Craiova
  • Etapa 22: U Craiova – Rapid
  • Etapa 23: U Cluj – U Craiova
  • Etapa 24: U Craiova – Corvinul
  • Etapa 25: FCSB – U Craiova
  • Etapa 26: U Craiova – FK Csikszereda
  • Etapa 27: Farul – U Craiova
  • Etapa 28: U Craiova – Sepsi
  • Etapa 29: FC Botoșani – U Craiova
  • Etapa 30: U Craiova – CFR Cluj
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