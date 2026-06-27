Succes categoric al Rapidului, la debutul lui Daniel Pancu pe bancă! Giuleștenii, scor de maidan înainte de cantonament

Rapid București a disputat sâmbătă primul meci sub comanda lui Daniel Pancu. A fost vorba de un amical în compania celor de la CS Afumați, formație din liga a doua.

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Gruparea alb-vișinie s-a impus cu scorul de 9-2 și se pregătește de plecarea în cantonamentul din Austria, acolo unde are programate alte trei meciuri de pregătire.

Rapid, victorie cu 9-2 în amicalul cu Afumați

Rapid s-a impus cu scorul de 9-2 într-un meci amical disputat contra celor de la CS Afumați. Hazrollaj, El Sawy (3), Kamara (2), Grameni, Moruțan și Jambor au punctat la debutul lui Daniel Pancu.

Pe data de 29 iunie, va avea loc plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria), acolo unde echipa lui Daniel Pancu mai are programate trei partide de pregătire.

Amicalele Rapidului în cantonamentul din Austria