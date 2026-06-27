Home | Fotbal | Liga 1 | Succes categoric al Rapidului, la debutul lui Daniel Pancu pe bancă! Giuleștenii, scor de maidan înainte de cantonament

Succes categoric al Rapidului, la debutul lui Daniel Pancu pe bancă! Giuleștenii, scor de maidan înainte de cantonament

Daniel Işvanca Publicat: 27 iunie 2026, 13:58

Comentarii
Succes categoric al Rapidului, la debutul lui Daniel Pancu pe bancă! Giuleștenii, scor de maidan înainte de cantonament

Daniel Pancu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Rapid București a disputat sâmbătă primul meci sub comanda lui Daniel Pancu. A fost vorba de un amical în compania celor de la CS Afumați, formație din liga a doua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea alb-vișinie s-a impus cu scorul de 9-2 și se pregătește de plecarea în cantonamentul din Austria, acolo unde are programate alte trei meciuri de pregătire.

Rapid, victorie cu 9-2 în amicalul cu Afumați

Rapid s-a impus cu scorul de 9-2 într-un meci amical disputat contra celor de la CS Afumați. Hazrollaj, El Sawy (3), Kamara (2), Grameni, Moruțan și Jambor au punctat la debutul lui Daniel Pancu.

Pe data de 29 iunie, va avea loc plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria), acolo unde echipa lui Daniel Pancu mai are programate trei partide de pregătire.

Amicalele Rapidului în cantonamentul din Austria

  • 5 iulie – 17:15 (ora locală), Forstenlechner Arena (Perg) – Rapid Viena (Austria) – locul 5 în ultima ediție a play-off-ului din prima ligă a Austriei și calificată în Conference League;
  • 8 iulie – FC Košice (Slovacia) – locul 7 (primul) în ultima ediție a play-out-ului din prima ligă a Slovaciei;
  • 9 iulie – Slovan Liberec (Rep. Cehă) – locul 6 în ultima în ultima ediție a play-off-ului din prima ligă a Cehiei.
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va străluci în ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Observator
Ce posturi sunt vizate de cele 500 de concedieri noi la Oracle România
Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbal. Proprietarii Dedeman vor vinde numai produse românești
Fanatik.ro
Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbal. Proprietarii Dedeman vor vinde numai produse românești
14:14

Se întoarce Adrian Șut la FCSB? Decizia luată de Al-Ain
13:51

Algeria – Austria LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic la Cupa Mondială
13:43

Croația – Ghana LIVE VIDEO (00:00), pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic
13:42

Karolina Muchova, campioană la WTA Bad Homburg! A profitat de problemele medicale ale adversarei
13:39

Columbia – Portugalia LIVE VIDEO (02:30, Antena 1 şi AntenaPLAY). Cristiano Ronaldo luptă pentru primul loc al Grupei K
13:32

Iordania – Argentina LIVE VIDEO (05:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meci cu Istvan Kovacs la centru. Messi, anunțat rezervă
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 „Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite” 5 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 6 Liverpool, ofertă uriaşă pentru Andrei Raţiu! Suma pe care o poate primi Rayo în schimbul fundaşului naţionalei
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificateCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8