"Suntem deasupra tuturor!" Soţia lui Alex Mitriţă, încântată că "perla" Băniei a refuzat petrodolarii din Golf - Antena Sport

Mihai Rotaru a reacţionat imediat, după decizia luată de Mircea Lucescu. Patronul Universităţii Craiova a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului său.

„Este o veste bună… este perfect. Este un jucător care nu ar avea voie să lipsească de la echipa națională, indiferent de situație. Este singurul jucător român care îți face diferența meci de meci.

Fără discuție o să fie o veste bună pentru el. Mitriță a suferit foarte mult și i-a fost foarte greu. A trebuit să îl punem pe picioare pentru acest start de sezon. A fost dezamăgit și și-a dorit foarte mult să fie acolo (n.r. la EURO 2024). Echipa națională înseamnă ceva sfânt.

Nu e vorba de ochi aici, pentru că e și vorba aceea ‘calul de rasă îl vede oricine’. Nu trebuie să te pricepi la fotbal ca să vii și să vezi un cal de rasă. Edi l-a văzut, dar nu l-a vrut. Este o diferență. Mă îndoiesc că nu l-a văzut.

Mitriță este piece of cake, ca să spun așa. A avut jucători mult mai complicați și periculoși. Nu cred că există o problemă în sensul acesta. Plus că Mircea Lucescu are un respect aparte. Fără discuție e nevoie de Alexandru Mitriță la națională”, a declarat Mihai Rotaru, conform sursei citate mai sus.