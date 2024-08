Prima reacţie a lui Alex Mitriţă după ce a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova: "Este oraşul meu" - Antena Sport

Prima reacţie a lui Alex Mitriţă după ce a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova: "Este oraşul meu" Alex Mitriţă, în timpul unui meci / Profimedia Iată prima reacţie a lui Alex Mitriţă după ce a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova. Vedeta oltenilor a bătut palma cu Mihai Rotaru şi va continua pe Ion Oblemenco. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mitriţă a semnat un contract valabil până în 2028 şi va avea o clauză de reziliere de 5 milioane de euro, potrivit anunţului făcut de gruparea din Bănie. Prima reacţie a lui Alex Mitriţă după ce a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova: „Este oraşul meu” La scurt timp după anunţul oficial făcut de Universitatea Craiova, Alexandru Mitriţă a oferit prima reacţie: „Craiova este oraşul meu, Ştiinţa este echipa mea. Împreună suntem puternici”, a scris Mitriţă, pe contul său de Instagram, alături de o fotografie în care pupă tricoul oltenilor. Reclamă

”Mitriţă este al Craiovei! – Contract nou pentru “Piticul atomic”

– Valabil pentru 4 ani, până în 2028

– Clauză de reziliere de 5 milioane EURO”, a transmis Universitatea Craiova pe Facebook, după ce a reuşit să îl convingă pe Alex Mitriţă să semneze prelungirea contractului. Mihai Rotaru: „Nu avea voie să lipsească de la echipa națională” Alexandru Mitriţă va reveni la naţională după doi ani. Ultima dată, mijlocaşul a fost convocat la o acţiune din noiembrie 2022. Mihai Rotaru a reacţionat imediat, după decizia luată de Mircea Lucescu. Patronul Universităţii Craiova a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorului său. „Este o veste bună… este perfect. Este un jucător care nu ar avea voie să lipsească de la echipa națională, indiferent de situație. Este singurul jucător român care îți face diferența meci de meci. Fără discuție o să fie o veste bună pentru el. Mitriță a suferit foarte mult și i-a fost foarte greu. A trebuit să îl punem pe picioare pentru acest start de sezon. A fost dezamăgit și și-a dorit foarte mult să fie acolo (n.r. la EURO 2024). Echipa națională înseamnă ceva sfânt. Nu e vorba de ochi aici, pentru că e și vorba aceea ‘calul de rasă îl vede oricine’. Nu trebuie să te pricepi la fotbal ca să vii și să vezi un cal de rasă. Edi l-a văzut, dar nu l-a vrut. Este o diferență. Mă îndoiesc că nu l-a văzut.

Mitriță este piece of cake, ca să spun așa. A avut jucători mult mai complicați și periculoși. Nu cred că există o problemă în sensul acesta. Plus că Mircea Lucescu are un respect aparte. Fără discuție e nevoie de Alexandru Mitriță la națională”, a declarat Mihai Rotaru, conform sursei citate mai sus.