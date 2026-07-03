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Transfer făcut de Rapid! A fost urmărit cu Dinamo Kiev, iar Daniel Pancu s-a convins

Radu Constantin Publicat: 3 iulie 2026, 13:59

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Transfer făcut de Rapid! A fost urmărit cu Dinamo Kiev, iar Daniel Pancu s-a convins

Daniel Pancu, după un meci / Sport Pictures

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Rapid a învins joi, în meci amical, scor 3-1, formaţia ucraineană Dinamo Kiev. A fost primul meci pe banca rapidistă pentru antrenorul Daniel Pancu.

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Pancu a început primul meci din cantonamentul austriac cu Lars Kramer căpitan de echipă. După o primă repriză încheiată cu scor alb, giuleştenii au deschis scorul prin Omar El Sawy, în minutul 53, însă adversarii au egalat după numai patru minute, dintr-un penalti transformat de Buyalskiy. Rapidiştii au revenit în avantaj în minutul 76, după golul lui Burmaz, tot din penalti, iar Mohammed Kamara a închis tabela în minutul 89. Rapid – Dinamo Kiev s-a terminat 3-1.

În acest meci a fost folosit și ivorianul Eric Ange Tape. Introdus în repriza secundă, fotbalistul de 17 ani a avut o evoluție bună, iar – potrivit FanatikDaniel Pancu a decis să-l păstreze la Rapid.

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