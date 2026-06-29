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CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 21:56

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CFR Cluj a dat lovitura! L-a transferat pe fotbalistul dorit de Rapid

Igor Savic / Profimedia

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CFR Cluj a realizat un transfer important pentru sezonul următor, mutarea întărind linia mediană a formației antrenate de Antonio Folha. Clubul din Gruia și-a asigurat semnătura lui Igor Savic, fotbalist dorit și de Daniel Pancu la Rapid.

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Cu o cotă de piață de 600.000 de euro, jucătorul bosniac a evoluat în sezonul recent încheiat pentru HSK Zrinjski Mostar, aceasta fiind și echipa care l-a lansat în fotbalul profesionist.

CFR Cluj a bătut palma cu Igor Savic

CFR Cluj a bifat un transfer important, după cum anunță cei de la iamsport.ro. Ardelenii ar fi bătut palma cu bosniacul Igor Savic, fotbalist în vârstă de 25 de ani, care evoluează pe postul de mijlocaș defensiv.

Cotat de Transfermarkt la 600.000 de euro, jucătorul a evoluat în sezonul precedent pentru HSK Zrinjski Mostar, bifând în total 45 de apariții, având un gol marcat și două pase decisive.

Deși se afla și pe lista celor de la Rapid, fotbalistul s-a înțeles cu formația antrenată de Antonio Folha. Savic este un produs al academiei Zrinjski Mostar, echipă alături de care și-a trecut în palmares două titluri de campion (2022 și 2025), două cupe (2024 și 2026) și două Supercupe ale Bosniei (2025 și 2026).

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  • GOSK Gabela (Bosnia), Torpedo Moscova (Rusia) și Zulte Waregem (Belgia) sunt echipele pentru care a mai evoluat.
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