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Un internaţional, dorit de Dinamo ca înlocuitor pentru Eddy Gnahore! “Câinii” au început deja negocierile

Bogdan Stănescu Publicat: 2 iulie 2026, 11:10

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Un internaţional, dorit de Dinamo ca înlocuitor pentru Eddy Gnahore! Câinii au început deja negocierile

Yacine Bourhane, în perioada în care evolua la Esbjerg / Profimedia Images

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Dinamo negociază cu înlocuitorul lui Eddy Gnahore (32 de ani), care a plecat de la formaţia din Ştefan cel Mare după ce i-a expirat contractul.

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Potrivit jurnalistului Emanuel Roşu, Dinamo negociază cu Yacine Bourhane (27 de ani), mijlocaş la Aris Limassol. Cotat la 450.000 de euro de către transfermarkt.com, Bourhane evoluează pentru naţionala Insulelor Comore.

Dinamo negociază cu înlocuitorul lui Eddy Gnahore

A jucat în 35 de meciuri pentru această naţională, marcând un gol. Potrivit jurnalistului citat, sunt semnale pozitive în ceea ce priveşte transferul din partea ambelor cluburi.

Bourhane mai are contract cu formaţia cipriotă până anul viitor, iar “câinii” ar putea ajunge la un acord cu Aris Limassol pentru transferul fotbalistului în această vară.

Jucător de picior stâng, cu dublă cetăţenie, franceză şi a Insulelor Comore, Bourhane s-a format în Franţa, la Niort. A debutat la profesionişti pentru echipa franceză Chamois Niort, după care s-a transferat la formaţia olandeză Go Ahead Eagles, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League. Cotat la 600.000 de euro la momentul transferului, Go Ahead Eagles l-a adus ca jucător liber de contract, în vara lui 2021.

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A evoluat ulterior pentru formaţia daneză Esbjerg, unde a jucat în trecut şi Adrian Petre. În vara lui 2025 a venit, tot ca jucător liber de contract, la Aris Limassol, echipă cu care a semnat atunci pe doi ani.

Fundaşul central spaniol Martin Pascual şi portarul marocan Alaa Bellaarouch, venit ca împrumut de la Braga, sunt printre cele mai importante transferuri făcute de Dinamo în această vară. “Câinii” i-au mai adus pe Ștefan Opriș, de la Poli Iaşi, pe Adriano Manole, de la FC Argeș, pe Ianis Doană, de la Steaua şi pe Răzvan Radu de la Metalul Buzău.

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