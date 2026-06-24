Fundaş din Spania pentru Dinamo! Jucătorul s-a alăturat cantonamentului “câinilor”

Martin Pascual (26 de ani) a acceptat oferta lui Dinamo şi va semna un contract pe doi ani, cu posibilitate de prelungire, informează fanatik.ro.

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Cotat la 400.000 de euro de către transfermarkt.com, Pascual vine de la Mirandes, echipă din liga a doua spaniolă. Sezonul trecut a evoluat în 23 de meciuri în campionat, reuşind două assist-uri. El şi-a încheiat contractul cu Mirandes, aşa că semnează cu Dinamo ca jucător liber. În trecut a evoluat la Rayo Vallecano, echipa la care e legitimat internaţionalul român Andrei Raţiu (28 de ani).

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Sursa citată notează că Pascual s-a alăturat deja cantonamentului “câinilor” din Polonia şi va semna contractul după vizita medicală. Martin Pascual are 1,90 metri înălţime şi este jucător de picior drept.

Pascual se va lupta pentru titularizare cu Nikita Stoinov şi Matteo Duţu, ambii în vârstă de 20 de ani. Dinamo a suferit o pierdere grea prin plecarea lui Kennedy Boateng (29 de ani). La fel ca şi pe colegul lui din naţionala statului Togo, Josue Homawoo (28 de ani), Dinamo l-a pierdut gratis pe Boateng. El şi-a încheiat contractul cu Dinamo, refuzând toate ofertele de prelungire făcute de “câini”.

Adriano Manole (18 ani), Ianis Doană (18 ani) şi Răzvan Radu (20 de ani) au fost primele transferuri făcute de Dinamo în această vară.