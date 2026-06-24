Home | Fotbal | Liga 1 | Fundaş din Spania pentru Dinamo! Jucătorul s-a alăturat cantonamentului “câinilor”

Fundaş din Spania pentru Dinamo! Jucătorul s-a alăturat cantonamentului “câinilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 iunie 2026, 17:38

Comentarii
Fundaş din Spania pentru Dinamo! Jucătorul s-a alăturat cantonamentului câinilor

Martin Pascual, în perioada în care era legitimat la Rayo Vallecano / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Martin Pascual (26 de ani) a acceptat oferta lui Dinamo şi va semna un contract pe doi ani, cu posibilitate de prelungire, informează fanatik.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cotat la 400.000 de euro de către transfermarkt.com, Pascual vine de la Mirandes, echipă din liga a doua spaniolă. Sezonul trecut a evoluat în 23 de meciuri în campionat, reuşind două assist-uri. El şi-a încheiat contractul cu Mirandes, aşa că semnează cu Dinamo ca jucător liber. În trecut a evoluat la Rayo Vallecano, echipa la care e legitimat internaţionalul român Andrei Raţiu (28 de ani).

Fundaş central din Spania pentru Dinamo! Jucătorul vine de la Mirandes

Sursa citată notează că Pascual s-a alăturat deja cantonamentului “câinilor” din Polonia şi va semna contractul după vizita medicală. Martin Pascual are 1,90 metri înălţime şi este jucător de picior drept.

Pascual se va lupta pentru titularizare cu Nikita Stoinov şi Matteo Duţu, ambii în vârstă de 20 de ani. Dinamo a suferit o pierdere grea prin plecarea lui Kennedy Boateng (29 de ani). La fel ca şi pe colegul lui din naţionala statului Togo, Josue Homawoo (28 de ani), Dinamo l-a pierdut gratis pe Boateng. El şi-a încheiat contractul cu Dinamo, refuzând toate ofertele de prelungire făcute de “câini”.

Adriano Manole (18 ani), Ianis Doană (18 ani) şi Răzvan Radu (20 de ani) au fost primele transferuri făcute de Dinamo în această vară.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va marca mai multe goluri la acest mondial între Messi şi Ronaldo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Observator
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Fanatik.ro
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
17:17

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 iunie
17:02

Lionel Messi, gata pentru meciul arbitrat de Istvan Kovacs. Ce a postat în ziua în care a împlinit 39 de ani
16:56

Dorit de Daniel Pancu la Rapid, Rareş Ilie semnează cu altă echipă! Unde va evolua
16:38

Cristi Chivu şi-a stabilit ţinta de pe piaţa transferurilor, după ce jucătorul pe care îl voia a ales Chelsea!
16:24

BREAKING NEWSIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
15:50

Neverosimil: jucătorii de la Real Madrid domină la Cupa Mondială, chiar dacă nu au convocaţi la naţionala Spaniei!
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 VIDEOCristiano Ronaldo, replică pentru Lionel Messi! Record istoric în meciul cu Uzbekistan, LIVE pe AntenaPLAY 4 FotoDiferenţa de vârstă dintre Lionel Messi şi soţia lui, Antonella. Povestea lor de dragoste, scenariu de film 5 Denis Drăguş a decis dacă vine la FCSB: “Onorat” 6 Mihai Rotaru nu glumește! Cere 8 milioane de euro pentru fotbalistul Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Cum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meciCum arată în timp real şaisprezecimile Campionatului Mondial 2026. Update după fiecare meci
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB