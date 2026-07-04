Unde se transferă Denis Drăguş? FCSB se bate cu un club uriaş pentru semnătura atacantului

Şansele ca Denis Drăguş să ajungă la FCSB scad din ce în ce mai mult. Atacantul a primit o ofertă importantă şi este posibil să decline propunerea venită de la Gigi Becali.

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Latifundiarul a dezvăluit în urmă cu câteva zile că a ajuns la un acord cu Denis Drăguş şi Florinel Coman. Cei doi se află însă sub contract şi e nevoie să se înţeleagă cu echipele lor pentru a semna cu FCSB. Coman mai are contract un an cu Al-Gharafa, echipă care îl plăteşte cu 2 milioane de euro pe sezon. Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028. Cum negocirile bat pasul pe loc, din Spania vine o veste bombă pentru Drăguş. Mai exact, FC Sevilla vrea să-l transfere în această vară.

Jurnaliștii de la ESTADIO Deportivo scriu că Denis Drăguș este dispus să renunțe la o parte din salariul de 1,7 milioane de euro pentru a juca în Spania.

„Drăguș își dorește acum să-și relanseze cariera după un sezon remarcabil în 2023/24, la Gaziantep, împrumutat de la Standard, unde a marcat 16 goluri. Prestațile lui au dus la transferul la Trabzonspor. La 26 de ani, ar aprecia oportunitatea de a ajunge la Sevilla, care ia în considerare să-l transfere”, scrie ESTADIO Deportivo.