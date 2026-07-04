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Unde se transferă Denis Drăguş? FCSB se bate cu un club uriaş pentru semnătura atacantului

Radu Constantin Publicat: 4 iulie 2026, 9:53

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Unde se transferă Denis Drăguş? FCSB se bate cu un club uriaş pentru semnătura atacantului

Denis Drăguş, în timpul meciului cu Cipru - Sport Pictures

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Şansele ca Denis Drăguş să ajungă la FCSB scad din ce în ce mai mult. Atacantul a primit o ofertă importantă şi este posibil să decline propunerea venită de la Gigi Becali.

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Latifundiarul a dezvăluit în urmă cu câteva zile că a ajuns la un acord cu Denis Drăguş şi Florinel Coman. Cei doi se află însă sub contract şi e nevoie să se înţeleagă cu echipele lor pentru a semna cu FCSB. Coman mai are contract un an cu Al-Gharafa, echipă care îl plăteşte cu 2 milioane de euro pe sezon. Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028. Cum negocirile bat pasul pe loc, din Spania vine o veste bombă pentru Drăguş. Mai exact, FC Sevilla vrea să-l transfere în această vară.

Jurnaliștii de la ESTADIO Deportivo scriu că Denis Drăguș este dispus să renunțe la o parte din salariul de 1,7 milioane de euro pentru a juca în Spania.

„Drăguș își dorește acum să-și relanseze cariera după un sezon remarcabil în 2023/24, la Gaziantep, împrumutat de la Standard, unde a marcat 16 goluri. Prestațile lui au dus la transferul la Trabzonspor. La 26 de ani, ar aprecia oportunitatea de a ajunge la Sevilla, care ia în considerare să-l transfere”, scrie ESTADIO Deportivo.

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