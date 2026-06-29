Unde se transferă Rareș Ilie. Rapid aștepta răspunsul

Viitorul lui Rareș Ilie pare să nu fie legat de Rapid, după ce giuleteștenii sperau să-l repatrieze, după aventura sa la Empoli, care s-a încheiat fără un transfer definitiv. Mijlocașul român urmează să revină la Nice, însă sunt șanse mari ca despărțirea de clubul francez să se producă în această vară.

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Ajuns la Nice în 2022, în schimbul a patru milioane de euro, Rareș Ilie nu a reușit să se impună în Ligue 1. În cei patru ani petrecuți în Franța, românul a bifat doar 10 apariții pentru prima echipă, fiind împrumutat succesiv la Maccabi Tel Aviv, Lausanne, Catanzaro și, în ultimul sezon, la Empoli.

Clubul din Serie A a avut opțiunea de a-l transfera definitiv pentru 800.000 de euro, însă a ales să nu activeze clauza de cumpărare, astfel că fotbalistul va reveni la Nice, unde mai are un an de contract.

Cu toate acestea, italienii susțin că Rareș Ilie este foarte aproape de un nou angajament în Peninsulă. Potrivit Tuttomercatoweb, care citează Sportchannel214, Avellino a accelerat negocierile cu Nice și pregătește o ofertă importantă pentru achiziționarea mijlocașului român.

„Nice este dispusă să îl lase pe Rareș Ilie să plece, având în vedere că înțelegerea îi expiră în 2027. Părțile încearcă acum să ajungă la un acord, iar jucătorul are un contract pregătit până în 2029”, notează publicația italiană.