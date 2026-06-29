Home | Fotbal | Liga 1 | Unde se transferă Rareș Ilie. Rapid aștepta răspunsul

Unde se transferă Rareș Ilie. Rapid aștepta răspunsul

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 9:21

Comentarii
Unde se transferă Rareș Ilie. Rapid aștepta răspunsul

Rareş Ilie, în timpul unui meci pentru Empoli / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Viitorul lui Rareș Ilie pare să nu fie legat de Rapid, după ce giuleteștenii sperau să-l repatrieze, după aventura sa la Empoli, care s-a încheiat fără un transfer definitiv. Mijlocașul român urmează să revină la Nice, însă sunt șanse mari ca despărțirea de clubul francez să se producă în această vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ajuns la Nice în 2022, în schimbul a patru milioane de euro, Rareș Ilie nu a reușit să se impună în Ligue 1. În cei patru ani petrecuți în Franța, românul a bifat doar 10 apariții pentru prima echipă, fiind împrumutat succesiv la Maccabi Tel Aviv, Lausanne, Catanzaro și, în ultimul sezon, la Empoli.

Clubul din Serie A a avut opțiunea de a-l transfera definitiv pentru 800.000 de euro, însă a ales să nu activeze clauza de cumpărare, astfel că fotbalistul va reveni la Nice, unde mai are un an de contract.

Cu toate acestea, italienii susțin că Rareș Ilie este foarte aproape de un nou angajament în Peninsulă. Potrivit Tuttomercatoweb, care citează Sportchannel214, Avellino a accelerat negocierile cu Nice și pregătește o ofertă importantă pentru achiziționarea mijlocașului român.

„Nice este dispusă să îl lase pe Rareș Ilie să plece, având în vedere că înțelegerea îi expiră în 2027. Părțile încearcă acum să ajungă la un acord, iar jucătorul are un contract pregătit până în 2029”, notează publicația italiană.

Reclamă
Reclamă

Vestea nu este una bună pentru Rapid, care spera să-l transfere în această vară. Oficialii clubului giuleștean și-au exprimat în repetate rânduri dorința de a-l readuce pe Rareș Ilie, însă negocierile dintre Nice și Rapid par să se îndrepte spre un eșec.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Subiecte la limba română de la Bac 2026 și bareme de corectare vor fi publicate astăzi
Observator
Subiecte la limba română de la Bac 2026 și bareme de corectare vor fi publicate astăzi
Profeția care a băgat în panică toată Argentina. Ce a văzut un vrăjitor ghanez pentru naționala lui Messi
Fanatik.ro
Profeția care a băgat în panică toată Argentina. Ce a văzut un vrăjitor ghanez pentru naționala lui Messi
8:56

Istorie! Primul antrenor eliminat din 16-imile Cupei Mondiale a doborât un record la 74 de ani
8:46

Emma Răducanu, forfait de ultim moment la Wimbledon. Care este motivul
8:31

EXCLUSIVAdrian Mutu a numit capitolul la care România e sub toate echipele de la Cupa Mondială: “Ritmul, mult mai ridicat”
8:27

Cristiano Bergodi a găsit înlocuitor pentru Jovo Lukic: “Va fi greu de ținut aici”
1:36

Programul zilei a 19-a de la Campionatul Mondial | Brazilia, Germania și Olanda urcă pe scenă, în direct pe Antena1 și AntenaPLAY
1:17

Drama prin care a trecut eroul Canadei. Stephen Eustaquio a plâns la interviu, după golul istoric marcat
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul 3 Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei 4 Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro” 5 Fără Denis Drăguș! Acesta e atacantul pe care Gigi Becali dorește să-l aducă la FCSB. A marcat de 13 ori sezonul trecut 6 S-a aflat cine este atacantul pe care îl transferă Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB