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Dorit de Daniel Pancu la Rapid, Rareş Ilie semnează cu altă echipă! Unde va evolua

Bogdan Stănescu Publicat: 24 iunie 2026, 16:56

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Dorit de Daniel Pancu la Rapid, Rareş Ilie semnează cu altă echipă! Unde va evolua

Rareş Ilie, în timpul unui meci pentru Empoli / Profimedia Images

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Rareş Ilie (23 de ani) nu se întoarce la Rapid! Jucătorul era dorit de noul antrenor al giuleştenilor, Daniel Pancu (48 de ani), dar a decis să nu se întoarcă în România.

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Rareş Ilie va semna cu Avellino, club din Serie B, informează Transferfeed, site specializat în transferuri. Şi Catanzaro, echipă aflată tot în Serie B, îl dorea pe tânărul şi talentatul jucător, care sezonul trecut a jucat pentru Empoli.

Rareş Ilie nu se întoarce la Rapid. Va evolua la Avellino

În sezonul trecut, Rareş Ilie a jucat în 26 de meciuri în campionat pentru Empoli, marcând un gol şi reuşind 4 assist-uri. În sezonul 2024-2025 a jucat în 15 meciuri în Serie B pentru Catanzaro, reuşind 3 assist-uri.

Rapid îl vindea în vara lui 2022 pe Rareş Ilie la formaţia franceză Nice, în schimbul a 4 milioane de euro. Rareş Ilie a jucat în numai 2 meciuri pentru Nice, ulterior evoluând pentru Empoli şi Catanzaro, formaţii la care a fost împrumutat.

Cotat la 3.3 milioane de euro în martie 2024, Rareş Ilie valorează, în prezent, potrivit transfermarkt.com, 1.2 milioane de euro. A jucat în 15 meciuri pentru naţionala U21 a României, pentru care a marcat 3 goluri.

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