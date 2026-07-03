Universitatea Craiova are cel mai scump lot din Liga 1. FCSB e doar pe trei. Cât a investit Mihai Rotaru în jucători

Universitatea Craiova pornește noul sezon din postura de campioană a României și deține, în același timp, cel mai valoros lot din Liga 1. După campania de transferuri din această vară, echipa pregătită de Filipe Coelho a ajuns la o valoare totală de 39 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

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Oltenii s-au distanțat considerabil de principalele rivale în ceea ce privește valoarea lotului. Rapid ocupă locul secund în acest clasament, cu o echipă evaluată la 29,2 milioane de euro, diferența față de Universitatea Craiova fiind de 9,8 milioane de euro.

Podiumul este completat de FCSB, anunță 3minute.net, al cărei lot este cotat la 24,48 milioane de euro, cu 14,52 milioane de euro mai puțin decât cel al campioanei.

În prezent, Universitatea Craiova are în lot 35 de jucători, cu o medie de vârstă de 24,7 ani. Valoarea medie a unui fotbalist este de 1,11 milioane de euro, cea mai ridicată din Liga 1.

Rapid dispune de un lot format din 38 de jucători, însă valoarea medie a fiecăruia este de 768.000 de euro. De cealaltă parte, FCSB are 25 de fotbaliști în lot, iar valoarea medie a unui jucător este de 979.000 de euro.