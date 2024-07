Al-Gharafa "forţează" grupele Ligii Campionilor Asiei cu un atac stelar! Florinel Coman, coleg cu un fost star de la Real Madrid - Antena Sport

Galerie (6) Al-Gharafa "forţează" grupele Ligii Campionilor Asiei cu un atac stelar! Florinel Coman, la debutul pentru Al-Gharafa / Instagram Al-Gharafa Al-Gharafa „forţează” grupele Ligii Campionilor Asiei cu un atac stelar! Joselu (34 de ani) s-a alăturat clubului din Qatar. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Joselu a fost aşteptat cu flori pe aeroport de către reprezentanţii lui Al-Gharafa. De aceeaşi primire a avut parte şi Florinel Coman. Al-Gharafa „forţează” grupele Ligii Campionilor Asiei cu un atac stelar! Florinel Coman a debutat la Al-Gharafa într-un meci amical disputat cu echipa lui Cosmin Olăroiu, Al-Sharjah. Al-Gharafa a fost învinsă cu 3-2 de către Al-Sharjah, după ce la pauză echipa lui Olăroiu conducea cu 3-0. Florinel Coman a fost introdus pe teren în repriza secundă. Al-Gharafa se află în prezent în cantonament în Slovacia. În primul amical din Slovacia, Al-Gharafa a fost învinsă cu 2-1 de MKF Zwollen. În Slovacia, echipa lui Florinel Coman va mai disputa meciuri amicale cu Al-Ahly (26 iulie) și Apollon Limassol (31 iulie). Reclamă

Joselu este o mare lovitură pentru Al-Gharafa. Atacantul spaniol a marcat două goluri în returul semifinalei Ligii Campionilor, cu Bayern Munchen. Joselu a fost eroul care i-a dus pe cei de la Real Madrid în finala Ligii Campionilor. El a marcat în minutele 88 şi 90+1, după ce Alphonso Davies deschisese scorul în retur, în minutul 68. Real Madrid avea să cucerească Liga Campionilor, învingând-o cu 2-0 în finală pe Borussia Dortmund.

Al-Gharafa o va întâlni în data de 13 august, în calificările pentru Liga Campionilor Asiei, pe câştigătoarea duelului dintre Sepahan FC (Iran) şi Shabab Al Ahli Dubai (Emiratele Arabe Unite). Sepahan şi Shabab Al Ahli Dubai se vor duela în data de 6 august.

Dacă va reuşi să treacă de această confruntare, echipa lui Coman se va duela în finala pentru Liga Campionilor Asiei cu învingătoarea dintre Shandong Taishan şi Bangkok United.

Florinel Coman are şansa, odată cu acest transfer uriaş în Qatar, să facă senzaţie în competiţia în care au putut fi văzuţi, sezonul trecut, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Sergej Milinkovic-Savic, dar şi antrenorii Dan Petrescu şi Cosmin Olăroiu. Dan Petrescu o antrena atunci pe echipa sud-coreeană Jeonbuk. Cosmin Olăroiu era la aceeaşi echipă pe care o antrenează şi în prezent, Al Sharjah, din Emiratele Arabe Unite. Florinel Coman a fost prezentat oficial de Al-Gharafa în data de 8 iulie. Oficialii formației din Qatar i-au dedicat un material video de senzație românului. Gigi Becali a dat o adevărată lovitură odată cu transferul lui „Mbappe de România". FCSB primeşte suma de 5,25 milioane de euro, în schimbul vedetei sale. În decursul zilei de 8 iulie, oficialii clubului din Qatar au postat un material video de senzație, prin care a fost anunțat transferul lui Florinel Coman. „Oficial! Golgheterul Ligii din România, FLORINEL COMAN s-a înțeles cu Al-Gharafa pentru un contract de 3 ani, cu opțiunea de prelungire pe încă un an", au anunțat oficialii clubului. Florinel Coman este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la 7 milioane de euro. După interesul lui Al Duhail, Al-Gharafa s-a mişcat rapid şi a reuşit să obţină semnătura lui Florinel Coman. Pentru a fi sigură că îl transferă pe internaţionalul român, Al-Gharafa a fost de acord să îi achite lui Gigi Becali o sumă mai mare decât clauza de reziliere a lui Florinel Coman.

