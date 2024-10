Joselu încă se gândeşte la Real Madrid! Colegul lui Florinel Coman, discurs sincer: "Îmi e dor să mă simt ca acasă" - Antena Sport

Joselu încă se gândeşte la Real Madrid! Colegul lui Florinel Coman, discurs sincer: "Îmi e dor să mă simt ca acasă" Joselu şi Florinel Coman, alături de colegii de la Al-Gharafa / Contul de X (fostul Twitter) al celor de la Al-Gharafa Joselu încă se gândeşte la Real Madrid. Atacantul spaniol s-a numărat printre eroii echipei de pe Santiago Bernabeu sezonul trecut, atunci când echipa lui Carlo Ancelotti a cucerit titlul în La Liga şi un nou trofeu UEFA Champions League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Acum, atacantul spaniol joacă în Qatar, la Al-Gharafa, echipă la care evoluează şi Florinel Coman. Cei doi pot fi urmăriţi în Liga Campionilor Asiei, competiţie care este transmisă LIVE în AntenaPLAY. Joselu încă se gândeşte la Real Madrid! Colegul lui Florinel Coman, discurs sincer: „Îmi e dor să mă simt ca acasă” Revenit în Spania, pentru meciurile campioanei europene din acest an din Nations League, cu Danemarca şi Serbia, Joselu a acorda un interviu în Marca şi a vorbit despre echipa sa de suflet. Atacantul spaniol nu regretă decizia de a merge în Qatar, la Al-Gharafa, dar recunoaşte că nu poate să nu se gândească la toate momentele frumoase petrecute pe Santiago Bernabeu. „Mereu îmi e dor să mă simt ca acasă. Am avut cel mai mare noroc să fiu acolo. Pur şi simplu, ziua în care am pus tricoul pe mine a fost cea mai bună zi din viaţa mea. Şansa de a purta tricoul pe Bernabeu a fost un vis din copilărie care a devenit realitate. A fost un vis greu de îndeplinit, puţini jucători spanioli o pot face. Reclamă

Reclamă

Nu regret că am plecat, dar îmi este dor şi nu pot să nu mă gândesc la toate acele momente minunate pe care le-am trăit acasă. E adevărat că atunci când o urmăresc pe Real Madrid îmi aduc aminte de momentele în care am fost acolo şi că am fost norocos să trăiesc acele momente”, a declarat Joselu, pentru marca.com.

Joselu şi Florinel Coman evoluează în Liga Campionilor Asiei, LIVE în AntenaPLAY

Crescut de Celta Vigo, Joselu a ajuns în 2012 la Real Madrid Castilla. În cariera sa, el a mai jucat la Hoffenheim, Frankfurt, Hannover, Deportivo La Coruna, Stoke City, Newcastle, Alaves şi Espanyol, înainte de a ajunge pe Santiago Bernabeu sub formă de împrumut.

Din vara acestui an, el joacă la Al-Gharafa, acolo unde a marcat deja 4 goluri în 9 meciuri. În Liga Campionilor Asiei, el a marcat de două ori, ambele goluri fiind înscrise în victoria cu 4-2 de pe teren propriu cu Al-Ain, campioana en-titre. Al-Gharafa va juca în etapa a treia din Liga Campionilor Asiei cu Al Wasl din Emiratele Arabe Unite pe 22 octombrie, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY.

Reclamă

Ai sport în AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™ se văd în direct și integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live – AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marile premii de Formula 1™ vor putea fi urmărite în direct online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA, gale de box, F1 Academy sau tenis de masă.

Reclamă