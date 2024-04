Atmosferă de senzație la Sporting - Benfica, LIVE în AntenaPLAY! Suporterii alb-verzilor au pregătit o scenografie superbă - Antena Sport

Roger Schmidt a spus că Benfica se va deplasa pe stadionul marii rivale cu un singur obiectiv: victoria. Totodată, acesta a dat asigurări că partida va fi diferită față de ultimul meci din Cupă, încheiat cu scorul de 2-2.

„Mereu sunt meciuri dificile de jucat, în Cupă a fost un meci grozav, acum va fi altfel, la Alvalade, altă atmosferă… Echipele sunt în formă, e momentul decisiv al sezonului. Știm situația în care ne aflăm, am făcut foarte bine o mulțime de lucruri marți.

Suntem pregătiți și știm că trebuie să facem un joc bun pentru a obține cele trei puncte. Sporting este în frunte, dar o să câștigăm, așa e mereu, oriunde am fi”, a spus antrenorul de la Benfica, citat de abola.pt.

